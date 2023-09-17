Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Borneo FC vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: Pesut Etam Menang Tipis 1-0

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |21:27 WIB
Hasil Borneo FC vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: Pesut Etam Menang Tipis 1-0
Borneo FC vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram)
A
A
A

SAMARINDA – Borneo FC meraih hasil positif di pekan ke-12 Liga 1 2023-2024. Pesut Etam -julukan Borneo FC- menang tipis kala menjamu PSS Sleman di Stadion Segiri, Minggu (17/9/2023) malam WIB.

Kedua tim nyaris berbagi angka setelah skor kacamata bertahan menjelang laga usai. Namun, gol menit akhir Silverio Junio di menit 90+5’ akhirnya memastikan kemenangan Borneo FC atas PSS Sleman.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Borneo FC tampil mendominasi sejak awal pertandingan. Sementara PSS Sleman tampil reaktif sembari menunggu momentum serangan balik.

Namun PSS Sleman kesulitan mendapat momentum serangan balik. Namun pressing ketat Borneo FC membuat Super Elang Jawa kesulitan membangun serangan.

PSS Sleman terus-terusan kehilangan bola. Sementara Borneo FC terus kesulitan menembus barisa pertahanan PSS Sleman yang cukup rapat dan solid.

Memasuki menit 21, Borneo FC mengancam melalui tembakam Adam Alis. Namun masih mampu diamankan penjaga gawang tim tamu, Anthony Pinthus. Skor imbang tanpa gol pun bertahan hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
