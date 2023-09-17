Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023: Marselino Ferdinan dan Ronaldo Kwateh Beri Motivasi untuk Timnas Indonesia U-17

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |18:08 WIB
Piala Dunia U-17 2023: Marselino Ferdinan dan Ronaldo Kwateh Beri Motivasi untuk Timnas Indonesia U-17
Ronaldo Kwateh dan Marselino Ferdinan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pemain Timnas Indonesia U-17 Iqbal Gwijangge menyatakan Marselino Ferdinan dan Ronaldo Kwateh sudah memberikan motivasi untuk skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17. Hal itu dilakukan jelang Timnas Indonesia U-17 tampil pada gelaran Piala Dunia U-17 2023 mendatang.

Iqbal mengatakan beberapa waktu lalu Marselino dan Ronaldo sudah mengunjungi pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-17 di Jakarta. Keduanya memberikan semangat untuk para pemain timnya.

"Mereka kasih motivasi bahwa kesempatan ini tidak datang dua kali dan harus dimanfaatkan semua. Karena kita tidak tahu kapan lagi akan bermain di piala dunia ini," ucap Iqbal di Jakarta, Sabtu (16/9/2023).

Lebih lanjut Iqbal mengatakan paling terpenting timnya saat ini harus fokus dalam persiapan untuk ajang itu. Oleh karena itu, para pemain harus dapat menyerap instruksi tim pelatih demi kebaikan Timnas Indonesia U-17.

"Yang paling penting, kami harus jaga attitude untuk memberikan 100 persen di setiap latihan dan di lapangan," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
