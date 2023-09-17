Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Keturunan yang Perkuat Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022, Nomor 1 asal Brasil!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |14:55 WIB
2 Pemain Keturunan yang Perkuat Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022, Nomor 1 asal Brasil!
Para pemain Timnas Indonesia U-24 di sesi latihan bersama (Foto: PSSI)
A
A
A

DUA pemain keturunan yang perkuat Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022 akan menjadi pembahasan Okezone kali ini. Salah satu diantara mereka merupakan pemain berdarah Brasil.

Pada gelaran Asian Games 2022 nanti, Timnas Indonesia U-24 tergabung di Grup F bersama Korea Utara, Kirgistan, dan Taiwan. Untuk menghadapi lawan-lawan berat di Asian Games 2022, PSSI memanggil sederet pemain top muda Tanah Air. Skuad Garuda Muda akan diperkuat pemain dua pemain keturunan. Siapa sja mereka? berikut ulasannya

George Brown


Pemanggilan George Brown oleh Indra Sjafri sempat menimbulkan sejumlah pertanyaan. Sebab pemain blasteran ini baru sekali tampil bersama Persebaya Surabaya.

George Brown juga tergolong bukan pemain andalan. Bahkan dia kalah dalam persaingan posisi bek kanan dari Arief Catur.

“Alhamdulillah ya ini panggilan kedua saya di Timnas Indonesia, sedikit kaget karena begitu mendadak sekali. Semoga ini menjadi titik untuk menampilkan penampilan terbaik saya,” kata Brown dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2885046/timnas-indonesia-u-24-kekurangan-pemain-di-asian-games-2023-indra-sjafri-yang-penting-saya-dan-tim-akan-fokus-GMF8lBoNal.jpg
Timnas Indonesia U-24 Kekurangan Pemain di Asian Games 2023, Indra Sjafri: Yang Penting Saya dan Tim akan Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2885018/ramadhan-sananta-tak-dilepas-persis-solo-indra-sjafri-buka-suara-CxzDLYOLwd.jpg
Asian Games 2023: Ramadhan Sananta Tak Dilepas Persis Solo ke Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2884843/ramadhan-sananta-tak-dilepas-4-penyerang-ini-disebut-layak-bela-timnas-indonesia-u-24-di-asian-games-2022-pM1xoJdz7v.jpg
Ramadhan Sananta Tak Dilepas, 4 Penyerang Ini Disebut Layak Bela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2884816/breaking-news-afghanistan-dan-suriah-mundur-timnas-indonesia-u-24-hampir-pasti-lolos-ke-16-besar-asian-games-2022-RJTJ7woXJn.jpg
Breaking News: Afghanistan dan Suriah Mundur, Timnas Indonesia U-24 Hampir Pasti Lolos ke 16 Besar Asian Games 2022!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/11/1661583/arsenal-juara-paruh-musim-liga-inggris-tutup-tahun-2025-dengan-rekor-manis-xbd.webp
Arsenal Juara Paruh Musim Liga Inggris, Tutup Tahun 2025 dengan Rekor Manis!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez.jpg
Marc Marquez Dinilai Layak Jadi Panutan Dunia, Bukan Cuma di MotoGP
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement