2 Pemain Keturunan yang Perkuat Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022, Nomor 1 asal Brasil!

Para pemain Timnas Indonesia U-24 di sesi latihan bersama (Foto: PSSI)

DUA pemain keturunan yang perkuat Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022 akan menjadi pembahasan Okezone kali ini. Salah satu diantara mereka merupakan pemain berdarah Brasil.

Pada gelaran Asian Games 2022 nanti, Timnas Indonesia U-24 tergabung di Grup F bersama Korea Utara, Kirgistan, dan Taiwan. Untuk menghadapi lawan-lawan berat di Asian Games 2022, PSSI memanggil sederet pemain top muda Tanah Air. Skuad Garuda Muda akan diperkuat pemain dua pemain keturunan. Siapa sja mereka? berikut ulasannya

George Brown





Pemanggilan George Brown oleh Indra Sjafri sempat menimbulkan sejumlah pertanyaan. Sebab pemain blasteran ini baru sekali tampil bersama Persebaya Surabaya.

George Brown juga tergolong bukan pemain andalan. Bahkan dia kalah dalam persaingan posisi bek kanan dari Arief Catur.

“Alhamdulillah ya ini panggilan kedua saya di Timnas Indonesia, sedikit kaget karena begitu mendadak sekali. Semoga ini menjadi titik untuk menampilkan penampilan terbaik saya,” kata Brown dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru