Makan Babi Guling, Shin Tae-yong Diminta Coba Jajal Ayam Geprek Level 10!

SHIN Tae-yong kedapatan tengah asyik menyantap babi guling bersama asisten pelatih Timnas Indonesia, Yoo Jae Hoon. Hal tersebut diketahui lewat unggahan Yoo Jae Hoon di Instagram pribadinya beberapa jam lalu.

Yoo Jae Hoon memposting dirinya tengah makan siang bersama Shin Tae-yong. Melihat dari keterangan foto unggahan Yoo Jae Hoon, keduanya menikmati makan bersama sambil menunggu pertandingan Liga 1 dimulai.

"Sebelum memantau pertandingan Liga 1 makan babi guling bersama coach @Shintaeyong7777," tulis Yoo Jae Hoon pada keterangan foto unggahannya di Instagram.

"Beliau suka coba-coba makan Indonesian food. Berikutnya coba makan apa ya," imbuh Yoo diakhiri emoji tertawa.

Postingan Yoo Jae Hoon praktis mendapat banyak komentar dari para pecinta sepak bola Tanah Air. Salah satu netizen menyarankan Shin Tae-yong untuk menjajal makanan khas Indonesia lain yakni ayam geprek dengan level 10.

"Ayam geprek Koch, level 10," tulis akun @febrianoctorah.

"Coba rawon coach," kata @junetsiiblackcat.

"Selanjutnya seblak," sambung akun Achmad dreziefahlevie.