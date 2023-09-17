Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Top Skor Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga Pekan Keenam: Cristiano Ronaldo Belum Terbendung!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |07:37 WIB
Daftar Top Skor Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga Pekan Keenam: Cristiano Ronaldo Belum Terbendung!
Cristiano Ronaldo masih puncaki daftar top skor Liga Arab Saudi 2023-2024 (Foto: Twitter/cristiano)
A
A
A

DAFTAR top skor Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga pekan keenam akan dibahas di sini. Cristiano Ronaldo masih belum terbendung dengan sukses memuncaki daftar pencetak gol terbanyak lewat torehan tujuh golnya.

Cristiano Ronaldo mengukir gol ketujuhnya di Liga Arab Saudi 2023-2024 pada Sabtu (16/9/2023) malam WIB. Sang megabintang sukses membantu Al Nassr menang dengan skor 3-1 atas Al Raed.

Cristiano Ronaldo

Impresifnya, Cristiano Ronaldo sukses mencetak lebih banyak gol dari jumlah penampilannya yaitu, lima kali. Sementara itu, sang rekan setim Sadio Mane juga mencetak sebuah gol dalam kemenangan tersebut.

Bagi eks penyerang Liverpool tersebut, itu merupakan gol keenamnya di Liga Arab Saudi 2023-2024. Kini, sang penyerang Timnas Senegal pun berada di peringkat kedua klasemen sementara daftar pencetak gol sementara.

Mane memiliki catatan gol yang sama dengan bomber Al Hilal, Salem Al-Dawsari. Sang penyerang asal Arab Saudi berusia 32 tahun telah sukses mencetak enam gol dari enam penampilan juga.

Rekan setim Al-Dawsari, Malcom, juga berada dalam daftar pencetak gol sementara dengan torehan lima gol. Eks pemain Barcelona tersebut mengukirnya dalam enam penampilan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007214/al-nassr-sikat-al-akhdoud-cristiano-ronaldo-makin-kukuh-sebagai-top-skor-9HKVqYtvf0.jpeg
Al Nassr Sikat Al Akhdoud, Cristiano Ronaldo Makin Kukuh sebagai Top Skor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/51/3004500/fantastis-cristiano-ronaldo-cetak-hattrick-ke-66-dalam-kariernya-saat-bawa-al-nassr-pesta-gol-6-0-ke-gawang-al-wehda-DWAJ94lb6X.jpg
Fantastis, Cristiano Ronaldo Cetak Hattrick Ke-66 dalam Kariernya saat Bawa Al Nassr Pesta Gol 6-0 ke Gawang Al Wehda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/51/2998183/hasil-al-nassr-vs-al-feiha-di-liga-arab-saudi-2023-2024-tanpa-cristiano-ronaldo-tuan-rumah-menang-3-1-wSJ8Gxi24D.jpg
Hasil Al Nassr vs Al Feiha di Liga Arab Saudi 2023-2024: Tanpa Cristiano Ronaldo, Tuan Rumah Menang 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/51/2980668/al-nassr-ditekuk-al-raed-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-diteriaki-lionel-messi-OrQ3Tez86D.jpg
Al Nassr Ditekuk Al Raed, Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Diteriaki Lionel Messi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/11/1661609/tarik-muharemovic-nyaman-duet-dengan-jay-idzes-kami-ingin-pamer-kualitas-qas.webp
Tarik Muharemovic Nyaman Duet dengan Jay Idzes: Kami Ingin Pamer Kualitas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/02/19/live_streaming_timnas_indonesia_u_20_vs_yaman.jpg
Nova Arianto Buka Visi Besar! Timnas Indonesia U-20 Disiapkan Jadi Tulang Punggung Tim Senior
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement