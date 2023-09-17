Daftar Top Skor Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga Pekan Keenam: Cristiano Ronaldo Belum Terbendung!

DAFTAR top skor Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga pekan keenam akan dibahas di sini. Cristiano Ronaldo masih belum terbendung dengan sukses memuncaki daftar pencetak gol terbanyak lewat torehan tujuh golnya.

Cristiano Ronaldo mengukir gol ketujuhnya di Liga Arab Saudi 2023-2024 pada Sabtu (16/9/2023) malam WIB. Sang megabintang sukses membantu Al Nassr menang dengan skor 3-1 atas Al Raed.

Impresifnya, Cristiano Ronaldo sukses mencetak lebih banyak gol dari jumlah penampilannya yaitu, lima kali. Sementara itu, sang rekan setim Sadio Mane juga mencetak sebuah gol dalam kemenangan tersebut.

Bagi eks penyerang Liverpool tersebut, itu merupakan gol keenamnya di Liga Arab Saudi 2023-2024. Kini, sang penyerang Timnas Senegal pun berada di peringkat kedua klasemen sementara daftar pencetak gol sementara.

Mane memiliki catatan gol yang sama dengan bomber Al Hilal, Salem Al-Dawsari. Sang penyerang asal Arab Saudi berusia 32 tahun telah sukses mencetak enam gol dari enam penampilan juga.

Rekan setim Al-Dawsari, Malcom, juga berada dalam daftar pencetak gol sementara dengan torehan lima gol. Eks pemain Barcelona tersebut mengukirnya dalam enam penampilan.