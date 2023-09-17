Media Malaysia Soroti Ranking FIFA Timnas Indonesia yang Mulai Dekati Timnas Malaysia

MEDIA Malaysia, Makan Bola, soroti ranking FIFA Timnas Indonesia yang mulai dekati Timnas Malaysia. Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – naik hingga empat tingkat usai FIFA Matchday September 2023.

Timnas Indonesia senior hanya melakoni satu laga di FIFA Matchday September 2023, yaitu kontra Timnas Turkmenistan. Namun, itu sudah cukup untuk mendongkrak posisi skuad asuhan Shin Tae-yong.

Skuad Garuda menang dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (8/9/2023) lalu. Dendy Sulistyawan dan Egy Maulana Vikri menjadi pencetak gol dalam laga tersebut.

Berkat kemenangan tersebut, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 5,41 poin. Dengan demikian, kini Timnas Indonesia berada di peringkat ke-146. Mereka naik empat tingkat dari posisi sebelumnya, yaitu posisi ke-150.

Sementara itu, Timnas Malaysia masih tertahan di posisi ke-136 meski pun meraih hasil yang relatif positif dalam dua pertandingan FIFA Matchday September 2023. Mereka sukses menahan Suriah dengan skor 2-2 dan China dengan skor 1-1.

Kedua tim tersebut, Suriah dan China, memiliki ranking FIFA yang jauh lebih baik karena masuk dalam 100 besar. Namun, dua hasil itu hanya memberikan tambahan 3,33 poin untuk Timnas Malaysia sehingga posisi mereka tidak berubah.