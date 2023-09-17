Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Atlanta United vs Inter Miami di MLS 2023: Lionel Messi Bakal Main?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |02:58 WIB
Link Live Streaming Atlanta United vs Inter Miami di MLS 2023: Lionel Messi Bakal Main?
Pemain Inter Miami, Lionel Messi. (Foto: Instagram/leomessi)
A
A
A

LINK live streaming Atlanta United vs Inter Miami di laga lanjutan Liga Amerika Serikat (MLS) 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Klub yang dibela Lionel Messi itu tepatnya akan menantang Atlanta United di Mercedez-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, pada Minggu (17/9/2023) pukul 04.00 WIB.

Saat ini Inter Miami bertengger di peringkat ke-14 dengan koleksi 28 poin. Tentunya untuk memperbaiki posisi mereka, Inter Miami wajib memenangkan laga melawan Atlanta United nanti.

Atlanta United sendiri berada di posisi keenam dengan 42 poin. Meski secara peringkat kedua tim sangat jauh, kabar baiknya untuk Inter Miami adalah Atlanta United saat ini tengah dalam performa yang kurang baik.

Tercatat Atlanta United sudah dua laga belum memetik kemenangan. Sedangkan Inter Miami sedang dalam performa luar biasa karena sudah beberapa laga tak terkalahkan.

Lionel Messi

Kebangkitan Inter Miami jelas karena faktor bergabungnya Messi dari Paris Saint-Germain (PSG) di musim panas 2023. Hadirnya Messi dapat meningkatkan kualitas permainan Inter Miami.

Hanya saja, Inter Miami harus melawan Atlanta United tanpa kehadiran Messi. Sebab kapten Timnas Argentina itu dipastikan absen karena ingin memberikan waktu istirahat untuk pemain berjuluk La Pulga tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192775/hilton_moreira_rela_menjalani_profesi_sebagai_bodyguard_demi_mewujudkan_mimpinya-7AXD_large.jpg
Kisah Eks Persib Bandung Hilton Moreira, Rela Jadi Bodyguard demi Wujudkan Mimpi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192746/simak_kisah_miris_7_pemain_bodong_naturalisasi_malaysia_yang_harga_pasarannya_kini_menjadi_nol-7kyA_large.jpg
Kisah Miris 7 Pemain Bodong Naturalisasi Malaysia yang Harga Pasarannya Kini Menjadi Nol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192438/rudy_eka_priyambada-ugVy_large.jpg
Kisah Rudy Eka Priyambada, Mantan Pelatih Timnas Putri Indonesia yang Bawa Al Nassr Women Juara Liga Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192490/cristiano_ronaldo_tidak_memungkiri_ambisinya_mencetak_1000_gol_sebelum_pensiun-m7wY_large.jpg
Cristiano Ronaldo soal Ambisi Cetak Rekor 1.000 Gol: Insya Allah jika Tak Cedera
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/51/1661547/bwf-proteksi-ranking-gregoria-mariska-selama-satu-tahun-qyu.webp
BWF Proteksi Ranking Gregoria Mariska Selama Satu Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/alex_marquez.jpg
Alex Marquez Tegaskan Makna Runner-up MotoGP 2025, Bukan Sekadar Pembuktian Bakat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement