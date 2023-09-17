Link Live Streaming Atlanta United vs Inter Miami di MLS 2023: Lionel Messi Bakal Main?

LINK live streaming Atlanta United vs Inter Miami di laga lanjutan Liga Amerika Serikat (MLS) 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Klub yang dibela Lionel Messi itu tepatnya akan menantang Atlanta United di Mercedez-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, pada Minggu (17/9/2023) pukul 04.00 WIB.

Saat ini Inter Miami bertengger di peringkat ke-14 dengan koleksi 28 poin. Tentunya untuk memperbaiki posisi mereka, Inter Miami wajib memenangkan laga melawan Atlanta United nanti.

Atlanta United sendiri berada di posisi keenam dengan 42 poin. Meski secara peringkat kedua tim sangat jauh, kabar baiknya untuk Inter Miami adalah Atlanta United saat ini tengah dalam performa yang kurang baik.

Tercatat Atlanta United sudah dua laga belum memetik kemenangan. Sedangkan Inter Miami sedang dalam performa luar biasa karena sudah beberapa laga tak terkalahkan.

Kebangkitan Inter Miami jelas karena faktor bergabungnya Messi dari Paris Saint-Germain (PSG) di musim panas 2023. Hadirnya Messi dapat meningkatkan kualitas permainan Inter Miami.

Hanya saja, Inter Miami harus melawan Atlanta United tanpa kehadiran Messi. Sebab kapten Timnas Argentina itu dipastikan absen karena ingin memberikan waktu istirahat untuk pemain berjuluk La Pulga tersebut.