HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir Harapkan Timnas Indonesia U-17 Bisa Menang Lawan Ekuador

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |02:37 WIB
Jelang Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir Harapkan Timnas Indonesia U-17 Bisa Menang Lawan Ekuador
Sesi latihan Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Bagi Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, laga perdana Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 sangatlah penting untuk kemajuan Garuda Asia di turnamen tersebut. Untuk itu ia merasa wajib bagi Timnas Indonesia U-23 memenangkan laga melawan Ekuador nanti.

Dalam laga perdana Grup A Piala Dunia U-17 2023, tim asuhan Bima Sakti itu akan melawan Ekuador. Laga itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya pada 10 November 2023.

Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia U-17 harus tampil menggila pada laga melawan Ekuador demi meraih kemenangan. Sebab, kemenangan itu akan menjad motivasi untuk makin apik saat melawan Maroko, dan Panama dalam fase Grup A.

Drawing Piala Dunia U-17 2023

"Kuncinya pertandingan pertama sama Ekuador. Kalau bisa bermain lepas, menghasilkan poin penuh," kata Erick Thohir di Jakarta, Minggu (17/9/2023).

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan Timnas Indonesia U-17 pasti akan tampil percaya diri pada laga melawan Ekuador. Sebab ia merasa Timna Indonesia U-17 akan mendapatkan dukungan puluhan ribu suporter dan disaksikan langsung Presiden Republik Indonesia Jokowi.

Halaman:
1 2
      
