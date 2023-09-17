Opening Ceremony Piala Dunia U-17 2023 Tidak Digelar di JIS, Erick Thohir Ungkap Alasannya

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir mencoba menjawab pertanyaan banyak pihak yang kaget Jakarta International Stadium (JIS) tidak jadi tempat opening ceremony Piala Dunia U-17 2023. Menurut Erick Thohir, alasan utamanya karena memang sejak awal ia tak menjadikan JIS sebagai venue dari pembukaan Piala Dunia U-17 2023.

Erick Thohir menegaskan JIS sejak awal disiapkan hanya untuk venue pertandingan Piala Dunia U-17 dengan berbagai pembenahan yang dilakukan di sana. Jadi, Erick pun bingung dari mana isu JIS akan menjadi lokasi opening ceremony karena ia pun mengaku tak pernah membicarakan hal tersebut.

"Saya tidak pernah bicara itu. Yang saya selalu bicara JIS kita persiapkan untuk U-17," kata Erick Thohir di Jakarta, Minggu (17/9/2023).

Sebagaimana diketahui, pembukaan Piala Dunia U-17 2023 sudah ditetapkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya pada 10 November 2023. Sementara itu, laga penutup akan digelar di Stadion Manahan Solo pada 2 Desember 2023.

Stadion kebanggaan warga Surabaya itu juga menjadi markas Timnas Indonesia U-17 dalam fase Grup A Piala Dunia U-17. Tim asuhan Bima Sakti itu akan berhadapan dengan Maroko, Panama, dan Ekuador.