HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Al Raed vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023-2024: Cristiano Ronaldo Sumbang Gol, Faris Najd Menang 3-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |00:36 WIB
Aksi Cristiano Ronaldo di laga Al Raed vs Al Nassr. (Foto: Instagram/alnassr)
A
A
A

BURAYDAH - Al Nassr memetik kemenangan atas Al Raed dengan skor 3-1 di pekan keenam Liga Arab Saudi 2023-2024, pada Sabtu 16 September 2023 malam WIB. Cristiano Ronaldo pun ikut menyumbang gol dalam kemenangan penting tersebut.

Ronaldo tepatnya mencetak gol di menit 78. Sementara dua gol sebelumnya dicetak oleh Sadio Mane (45+1’) dan Talisca (49’). Dengan hasil itu, Al Nassr berhasil perpanjang tren kemenangan mereka dan kini bertengger di peringkat kelima dengan 12 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Al Raed vs Al Nassr

Al Raed dan Al Nassr menampilkan intensitas cukup sedang dalam awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim masih mempelajari pola permainan satu sama lainnya.

Kedua tim sama-sama menciptakan peluang dalam laga itu. Namun, gol baru tercipta pada menit ke-45 dicetak Sadio Mane yang membawa Al Nassr unggul atas Al Read.

Tim tuan rumah harus bermain dengan 10 pemain. Hal itu setelah Bandar Wahishi diganjar kartu merah pada akhir babak pertama.

Babak Kedua

Al Nassr berhasil menggandakan keunggulan atas tim lawan pada menit ke-49. Gol itu kali ini diciptakan oleh Anderson Talisca usai memanfaatkan umpan Sultan Al-Ghanam.

