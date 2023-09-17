Persija Jakarta Akhiri Tren Buruk Usai Menang atas Persik Kediri, Thomas Doll Senang

KEDIRI - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll tersenyum lebar usai pasukannya menang 2-1 atas Persik Kediri di pekan ke-12 Liga 1 2023-2024, pada Minggu (17/9/2023). Ia senang bukan karena Persija meraih tiga poin, tapi juga karena tim berjuluk Macan Kemayoran itu sukses mengakhiri tren buruk mereka di beberapa laga terakhir Liga 1 2023-2024.

Bermain di Stadion Brawijaya, Kediri, Persija awalnya sempat tertinggal gara-gara gol Mohammad Khanafi (35'). Beruntung Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- mampu bangkit di babak kedua lewat gol Firza Andika (68') dan Ondrej Kudela (90').

Bagi Persija, kemenangan atas Persik memang sangat spesial Sebab itu berakhir Persija mengakhiri tren buruk mereka yang sebelumnya tidak bisa meraih kemenangan di lima laga terakhir.

Jadi, alasan itulah yang membuat Doll tersenyum di akhir laga Persik vs Persija. Apalagi Persija menang usai melakukan epic comeback lewat gol di menit-menit akhir.

"Senang bisa meraih kemenangan dengan gol di menit akhir," kata Thomas Doll dalam konferensi pers, Minggu (17/9/2023).

Kendati menang, pelatih asal Jerman itu mengatakan Persija tidak tampil sesuai harapannya dalam laga itu. Namun, ia melihat hal positif terkait semangat juang Maciej Gajos dan kolega luar biasa dalam ambisi meraih kemenangan.