HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persik Kediri vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024: Gol Telat Ondrej Kudela Menangkan Macan Kemayoran

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |21:02 WIB
Hasil Persik Kediri vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024: Gol Telat Ondrej Kudela Menangkan Macan Kemayoran
Persija Jakarta menang tipis 2-1 atas Persik Kediri di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram Persija Jakarta)
A
A
A

KEDIRI - Persija Jakarta meraih poin penuh di pekan ke-12 Liga 1 2023-2024. Bertamu ke markas Persik Kediri, Minggu (17/8/2023) malam WIB, pasukan Thomas Doll berhasil menang tipis 2-1 di akhir laga.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- sempat tertekan setelah Persik Kediri berhasil menjaga keunggulan di babak pertama. Beruntung, Firza Andika dan Ondej Kudela datang sebagai penyelamat lewat gol mereka di babak kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persik Kediri dan Persija tidak menampilkan intensitas tinggi pada awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim masih bermain cukup hati-hati. Pada menit ke-21, skuad Macan Putih -julukan Persik- hampir saja membobol gawang Persija. Namun, sepakan terukur Pahabol masih membentur mistar gawang Andritany.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- tampaknya terus ditekan tim tuan rumah. Hal tersebut membuat Persija hanya mengandalkan serangan balik saja.

Pada menit ke-34, Persik akhirnya memecahkan kebuntuan atas Persija. Kepastian itu usai Mohammad Khanafi mencetak gol ke gawang tim lawan.

Halaman:
1 2
      
