Liga 1 2023-2024: Persik Kediri Ungguli Persija Jakarta di Babak Pertama

Mohammad Khanafi membawa Persik Kediri unggul 1-0 atas Persija Jakarta di babak pertama (Foto: Instagram)

KEDIRI - Persija Jakarta menghadapi Persik Kediri pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Bertamu ke Stadion Brawijaya, Minggu (17/9/2023) malam WIB, Macan Kemayoran sementara tertinggal 0-1 di babak pertama.

Adalah Mohammad Khanafi yang berhasil membawa Persik Kediri unggul atas Persija Jakarta. Khanafi mencatatkan namanya di papan skor saat pertandingan memasuki menit ke-35.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persik Kediri dan Persija tidak menampilkan intensitas tinggi pada awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim masih bermain cukup hati-hati.