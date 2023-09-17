Hasil Madura United vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024: Laskar Sape Kerrab Menang 3-0

MADURA - Madura United meraih hasil positif pada laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Menghadapi Persebaya Surabaya, Laskar Sape Kerrab menang meyakinkan dengan skor akhir 3-0.

Bermain di Stadion Bangkalan, Minggu (17/9/2023) sore WIB, Madura United tampil percaya diri di depan pendukung sendiri. Tiga gol tuan rumah masing-masing dicetak Jaja (4), Lulinha (48') dan Junior Brandao (83').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Madura United berhasil unggul cepat atas Persebaya pada babak pertama. Kepastian itu usai Hugo Gomes dengan tenang mengeksekusi penalti yang tidak bisa ditepis kiper Persebaya.

Semenjak gol itu, Madura United dan Persebaya menampilkan intensitas tinggi pada laga tersebut. Hal tersebut membuat jual dan beli serangan tidak terhindarkan antara kedua tim.

Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya- sempat beberapa kali mendapatkan peluang di pertahanan Madura United, tetapi belum mampu mencetak gol balasan. Sebab, pertahanan tim tuan rumah masih cukup tenang menghalau serangan yang datang.