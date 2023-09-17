Penyebab Teja Paku Alam Diturunkan saat Persib Bandung Hadapi Persikabo 1973 Diungkap Bojan Hodak

PENYEBAB Teja Paku Alam diturunkan saat Persib Bandung hadapi Persikabo 1973 diungkap Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia tersebut mengatakan bahwa sang penjaga gawang sudah siap kembali bermain setelah membuktikannya lewat sesi latihan.

Teja Paku Alam menggeser Fitrul Dwi Rustaapa dalam pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu (16/9/2023) kemarin. Menurut Bojan, Fitrul sebenarnya tampil apik dalam dua laga terakhir kontra RANS Nusantara FC dan Persija Jakarta. Namun, Teja menunjukkan rasa laparnya dalam sesi latihan.

"Tapi dalam sepekan terakhir di latihan, Teja memperlihatkan rasa laparnya, dan itu bagus dalam persaingan di dalam tim," beber Bojan Hodak usai pertandingan.

Oleh karena itu, Bojan Hodak memastikan bahwa persaingan untuk pos kiper Persib Bandung makin ketat. Hal ini bisa berarti positif karena Persib jadi memiliki pilihan utuk menurunkan kiper terbaik dalam setiap pertandingannya.