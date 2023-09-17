Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Teja Paku Alam Diturunkan saat Persib Bandung Hadapi Persikabo 1973 Diungkap Bojan Hodak

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |11:19 WIB
Penyebab Teja Paku Alam Diturunkan saat Persib Bandung Hadapi Persikabo 1973 Diungkap Bojan Hodak
Teja Paku Alam jadi kiper starter Persib Bandung saat hadapi Persikabo 1973 (Foto: Twitter/persib)
A
A
A

PENYEBAB Teja Paku Alam diturunkan saat Persib Bandung hadapi Persikabo 1973 diungkap Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia tersebut mengatakan bahwa sang penjaga gawang sudah siap kembali bermain setelah membuktikannya lewat sesi latihan.

Teja Paku Alam menggeser Fitrul Dwi Rustaapa dalam pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu (16/9/2023) kemarin. Menurut Bojan, Fitrul sebenarnya tampil apik dalam dua laga terakhir kontra RANS Nusantara FC dan Persija Jakarta. Namun, Teja menunjukkan rasa laparnya dalam sesi latihan.

Persib Bandung

"Tapi dalam sepekan terakhir di latihan, Teja memperlihatkan rasa laparnya, dan itu bagus dalam persaingan di dalam tim," beber Bojan Hodak usai pertandingan.

Oleh karena itu, Bojan Hodak memastikan bahwa persaingan untuk pos kiper Persib Bandung makin ketat. Hal ini bisa berarti positif karena Persib jadi memiliki pilihan utuk menurunkan kiper terbaik dalam setiap pertandingannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/49/1661627/andres-iniesta-doakan-marc-marquez-segera-pulih-dari-cedera-vie.webp
Andres Iniesta Doakan Marc Marquez Segera Pulih dari Cedera
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/gelandang_persija_jakarta_hanif_sjahbandi.jpg
Hanif Sjahbandi Belum Mau Pikirkan Duel El Clasico Persija Vs Persib
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement