Muhammad Riyandi Buktikan Kelas sebagai Kiper Timnas Indonesia Usai Bikin Comeback Sensasional untuk Persis Solo

MUHAMMAD Riyandi buktikan kelas sebagai kiper Timnas Indonesia usai bikin comeback sensasional untuk Persis Solo. Sang penjaga gawang baru kembali ke lapangan setelah menepi tujuh bulan akibat cedera HCL.

Muhammad Riyandi tampil ketika Persis Solo menjamu PSIS Semarang dalam laga pekan ke-12 Liga 1 2023-2024, Sabtu (16/9/2023) malam WIB. Laskar Sambernyawa – julukan Persis Solo – menang berkat gol-gol Alexis Messidoro melalui eksekusi penalti pada menit ke-13 dan Ramadhan Sananta pada menit ke-43.

Namun, penampilan Riyandi menjadi sorotan karena itu laga pertamanya sejak tujuh bulan yang lalu. Meski begitu, dia sukses mencatatkan clean sheet alias tidak keboboolan di sepanjang laga.

Pelatih Persis Solo, Leonardo Medina mengatakan, alasannya menurunkan Riyandi sejak menit awal karena dia butuh menit bermain setelah absen lama. Dia juga menyebut bahwa kualitas Riyandi berada di atas dua kiper Persis lainnya yakni Gianluca Pandeynuwu dan Pancar Nur.

Berdasarkan hasil statistik pertandingan, mantan kiper Timnas Indonesia U-23 itu berhasil mencatatkan 7 kali penyelamatan. Di antaranya pada menit ke 24, dengan menepis tembakan dari Gali Freitas.