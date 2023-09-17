Thomas Doll Pasrah 3 Pemain Persija Jakarta Dipanggil Timnas Indonesia U-24 untuk Asian Games 2022

THOMAS Doll pasrah tiga pemain Persija Jakarta dipanggil Timnas Indonesia U-24 untuk Asian Games 2022. Sang pelatih asal Jerman menggarisbawahi bahwa tidak mungkin ada pelatih yang senang ketika timnya kehilangan pemain di tengah musim ketika itu bukanlah agenda FIFA.

Ada 22 pemain yang dipanggil Indra Sjafri untuk memperkuat Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-24 – untuk Asian Games 2022. Ajang multievent olahraga tersebut berlangsung di Hangzhou, China pada 23 September hingga 8 Oktober 2023 mendatang.

Dari 22 pemain tersebut, terdapat tiga orang punggawa Persija. Mereka adalah Syahrian Abimanyu, Rizky Ridho, dan Dony Tri Pamungkas.

Ketiga pemain terebut merupakan tulang punggung Macan Kemayoran – julukan Persija. Itu tentunya menjadi kerugian bagi Persija yang berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan ketika menghadapi Persik Kediri pada Minggu (17/9/2023) setelah tidak pernah menang dalam enam laga terakhir Liga 1 2023-2024.

Bukan rahasia pula bahwa Doll merupakan salah satu pelatih klub Liga 1 yang paling menentang keras pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia di luar agenda FIFA. Arsitek asal Jerman itu rupanya agak keberatan pemainnya dipanggil ke skuad Timnas Indonesia U-24.

“Saya pikir setiap pelatih di dunia tidak senang ketika di tengah musim ada pemainnya pergi (ke tim nasional), Beberapa tim tidak memiliki pemain ke tim nasional. Sehingga mereka selalu bisa bermain dengan tim yang sama,” kata Doll pada konferensi pers, Sabtu (16/9/2023).