Persis Solo Kalahkan PSIS Semarang 2-0, Leonardo Medina: Ini Laga yang Sangat Susah!

Pelatih Leonardo Medina sebut Persis Solo tak raih kemenangan dengan mudah atas PSIS Semarang (Foto: MPI/Romensy August)

PERSIS Solo kalahkan PSIS Semarang 2-0, Leonardo Medina mengakui bahwa laga berjalan dengan sangat sulit. Pelatih Persis Solo, Leonardo Medina, mengaku senang bisa meraih kemenangan, namun itu tidak mudah diraih.

Laga bertajuk Derby Jawa Tengah tersaji di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (16/9/2023) malam WIB. Pertandingan ini sukses dimenangkan Laskar Sambernyawa – julukan Persis – selaku tuan rumah dengan skor 2-0.

Dua gol Persis Solo dicetak oleh Alexis Messidorro lewat titik putih menit ke-13 dan Ramadhan Sananta menit ke-43. Hasil positif itu pun posisi Persis ke peringkat 12 di papan klasemen sementara.

“Saya senang, saya berterima kasih pada pemain dan staf pelatih yang berkerja lebih bagus. Laga ini sangat susah, PSIS bermain lebih bagus. dan mereka bermain sangat bagus selama di Liga 1,” ungkapnya setelah pertandingan.

Menurut Medina, pertandingannya melawan PSIS berjalan seimbang. PSIS menguasai jalannya babak pertama, sedangkan Persis Solo menguasai jalannya babak kedua.

“Saya pikir intensitas pada babak pertama dan kedua sama. Jika kita lihat pertandingan, kita harus melihat intensitas lawan, karena mereka kalah pada babak kedua,” beber dia.

Medina sempat melakukan perubahan strategi memasuki menit ke 55 dengan menarik keluar Diego Bardanca dan memasukkan Shulton Fajar. Ia kemudian memasukkan Arapenta untuk menggantikan Rian Miziar pada menit ke 68.