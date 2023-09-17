Stefano Cugurra Legawa Bali United Dikalahkan RANS Nusantara FC 1-2 di Liga 1 2023-2024

STEFANO Cugurra legawa Bali United dikalahkan RANS Nusantara FC dengan skor 1-2 dalam pekan ke-12 Liga 1 2023-2024. Menurut pelatih yang akrab disapa Teco tersebut, Bali United telah melakukan terlalu banyak kesalahan hingga pantas kalah.

Serdadu Tridatu – julukan Bali United – kembali ke kadangnya, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar pada Jumat (15/9/2023) lalu. Sebagai tim tuan rumah, mereka pun langsung berusaha memegang kendali sedari awal.

Mereka akhirnya harus kebobolan pada babak kedua, melalui Kenshiro Daniels (60') dan Evandro Brandao (76'). Tertinggal dua gol, Bali United hanya mampu membalas satu gol pada menit kritis via Yabes Roni (90+4').

Kekalahan ini membuat Bali United gagal merangkak ke zona lima besar klasemen sementara. Mereka juga harus kembali menelan kekalahan seperti pekan ke-11, sebelum jeda internasional dimulai.

Seusai laga, Teco mengatakan bahwa Bali United telah berupaya untuk meraih hasil terbaik. Namun, Teco mengakui bahwa timnya banyak melakukan kesalahan yang berimbas fatal.

"Tim Bali United sudah berusaha dengan beberapa peluang hanya tidak tenang untuk finishing," ujar Teco dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Minggu (17/9/2023).