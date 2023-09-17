Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persikabo 1973 Dilibas 2-0, Daisuke Sato Puji Permainan Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |05:12 WIB
Persikabo 1973 Dilibas 2-0, Daisuke Sato Puji Permainan Persib Bandung
Pemain Persib Bandung, Daisuke Sato. (Foto: Instagram/daisukesato11)
A
A
A

BANDUNG – Penggawa Persib Bandung, Daisuke Sato sangat senang usai timnya berhasil melibas Persikabo 1973 dengan skor 2-0, pada Sabtu 16 September 2023. Bukan hanya karena Persib sukses mengamankan tiga poin, Daisuke Sato juga senang karena penampilan timnya sangat baik, terutama di lini pertahanan.

Ya, Persib sukses menang dengan skor 2-0 di laga pekan ke-12 Liga 1 2023-2024. Kedua gol tersebut masing-masing diciptakan David da Silva di menit ke-49 melalui titik penalti dan Ezra Walian di menit ke-90.

Usai pertandingan, Daisuke Sato lantas mengungkapkan rasa senangnya atas hasil melawan Persikabo. Ia puas Persib tak hanya sekadar menang, tapi juga bermain dengan sangat baik.

"Ini pertandingan yang bagus, kami menguasai jalannya permainan dan di babak kedua lebih baik dari babak pertama. Kami menunjukkan pengalaman yang lebih dari lawan dan bisa meraih kemenangan," ungkap Daisuke Sato usai pertandingan, Minggu (17/9/2023).

Bek berdarah Jepang berkewarganegaraan Filipina ini juga senang dengan performa kiper Persib Teja Paku Alam. Sehingga Persib tidak mengalami kebobolan.

Persib Bandung vs Persikabo 1973

"Dan tentu juga para pemain belakang karena mencatatkan clean sheet. Kami memang membutuhkan itu dan harapannya kami ke depan bisa mendapatkan clean sheet lagi di laga berikutnya. Tapi yang pasti kami senang dengan tiga poin ini," sambung Sato.

Pemilik nomor punggung 66 ini akui merasakan kelelahan dalam menjalani laga ini. Sebab dia baru menjalani pertandingan uji coba bersama timnas Filipina dalam FIFA matchday.

Halaman:
1 2
      
