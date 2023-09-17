PSIS Semarang Kalah 0-2 dari Persis Solo, Gilbert Agius Beberkan Penyebabnya

SOLO – Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, terlihat kecewa usai melihat pasukannya kalah 0-2 dari Persis Solo di laga pekan ke-12 Liga 1 2023-2024, pada Sabtu 16 September 2023. Menurut Agius, timnya tumbang di derby Jawa Tengah itu karena PSIS gagal menerapkan strategi dengan baik.

Sementara menurut Agius juga, Persis berhasil menang atas timnya lantaran tim berjuluk Laskar Sambernyawa tersebut bermain baik saat mengalahkan PSIS 0-2. Dua gol Persis Solo dicetak oleh Alexis Messidorro lewat titik putih menit ke 13 dan Ramadhan Sananta menit ke 43.

Hasil tersebut untuk sementara tak memengaruhi posisi PSIS di papan klasemen sementara yakni peringkat 5.

Terkait kekalahan PSIS, Agius pun menilai Persis sangat diuntungkan dalam pertandingan ini. Pada babak pertama Laskar Sambernyawa mendapat penalti dan berhasil membuat gol kedua dengan proses yang sangat mudah.

“Ada dua episode. Babak pertama kami pikir ada penalti, saya tidak mau bicara itu dan gol kedua sangat disesalkan. Persis sangat mudah cetak gol kedua,” ujar Agius usai pertandingan, Minggu (17/9/2023).

Agius menjelaskan, pada babak kedua dirinya telah melakukan sejumlah perubahan dan hasilnya beberapa peluang berhasil diciptakan namun belum berbuah gol.