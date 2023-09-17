Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSIS Semarang Kalah 0-2 dari Persis Solo, Gilbert Agius Beberkan Penyebabnya

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |04:33 WIB
PSIS Semarang Kalah 0-2 dari Persis Solo, Gilbert Agius Beberkan Penyebabnya
Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius. (Foto: Romensy August/MPI)
A
A
A

SOLO – Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, terlihat kecewa usai melihat pasukannya kalah 0-2 dari Persis Solo di laga pekan ke-12 Liga 1 2023-2024, pada Sabtu 16 September 2023. Menurut Agius, timnya tumbang di derby Jawa Tengah itu karena PSIS gagal menerapkan strategi dengan baik.

Sementara menurut Agius juga, Persis berhasil menang atas timnya lantaran tim berjuluk Laskar Sambernyawa tersebut bermain baik saat mengalahkan PSIS 0-2. Dua gol Persis Solo dicetak oleh Alexis Messidorro lewat titik putih menit ke 13 dan Ramadhan Sananta menit ke 43.

Hasil tersebut untuk sementara tak memengaruhi posisi PSIS di papan klasemen sementara yakni peringkat 5.

Terkait kekalahan PSIS, Agius pun menilai Persis sangat diuntungkan dalam pertandingan ini. Pada babak pertama Laskar Sambernyawa mendapat penalti dan berhasil membuat gol kedua dengan proses yang sangat mudah.

Persis Solo vs PSIS Semarang

“Ada dua episode. Babak pertama kami pikir ada penalti, saya tidak mau bicara itu dan gol kedua sangat disesalkan. Persis sangat mudah cetak gol kedua,” ujar Agius usai pertandingan, Minggu (17/9/2023).

Agius menjelaskan, pada babak kedua dirinya telah melakukan sejumlah perubahan dan hasilnya beberapa peluang berhasil diciptakan namun belum berbuah gol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661313/pelatih-timnas-futsal-indonesia-kecam-permainan-kasar-thailand-di-final-piala-aff-u16-2025-wjh.webp
Pelatih Timnas Futsal Indonesia Kecam Permainan Kasar Thailand di Final Piala AFF U-16 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/alex_marquez.jpg
Alex Marquez Tegaskan Makna Runner-up MotoGP 2025, Bukan Sekadar Pembuktian Bakat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement