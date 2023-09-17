Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Pastikan Inter Milan Makin Menggila Musim Ini, Simone InzaghiL Permalukan AC Milan Hanya Permulaan!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |23:12 WIB
Pastikan Inter Milan Makin Menggila Musim Ini, Simone InzaghiL Permalukan AC Milan Hanya Permulaan!
Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi (Foto: Instagram)
A
A
A

MILAN - Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi memastikan timnya akan makin menggila pada musim 2023-2024. Itu untuk merebut gelar juara Liga Italia dan Liga Champions.

I Nerazzurri -julukan Inter Milan- baru saja berpesta ke gawang AC Milan dengan kemenangan 5-1 dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024 di San Siro, Sabtu (16/9/2023). Inter Milan pun kokoh di puncak klasemen karena belum terkalahkan sampai pekan keempat.

Simone Inzaghi meyakini performa timnya akan meningkat lagi ke depan. Oleh dikarenakan, dia akan terus melakukan evaluasi demi evaluasi agar Inter Milan makin tangguh.

"Kami baru berada di awal," singkat Simone Inzaghi dilansir dari Tuttomercato, Minggu (17/9/2023).

Pelatih asal Italia itu mengatakan sejauh ini cukup senang dengan performa tim asuhannya. Akan tetapi, hal itu tidak membuatnya berpuas diri.

"Ini adalah tanda kekuatan yang saya inginkan. Sekarang kami harus terus seperti ini," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
