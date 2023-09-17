Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

5 Penyebab AC Milan Kalah 1-5 dari Inter Milan di Liga Italia 2023-2024, Nomor 1 Fakta Stefano Pioli

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |01:59 WIB
5 Penyebab AC Milan Kalah 1-5 dari Inter Milan di Liga Italia 2023-2024, Nomor 1 Fakta Stefano Pioli
5 Penyebab AC Milan Kalah 1-5 dari Inter Milan di Liga Italia 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

TERDAPAT 5 penyebab AC Milan kalah 1-5 dari Inter Milan di Liga Italia 2023-2024 yang baru saja berakhir pada Sabtu 16 September 2023 malam WIB. Pada laga pekan keempat tersebut, Inter bermain luar biasa hingga mampu mempermalukan Milan di Stadion Giuseppe Meazza.

Kelima gol Inter pun dicetak oleh oleh Henrik Mkhitaryan (5’, 69’), Marcus Thuram (38’), dan Hakan Calhanoglu (79’). Sementara Milan cuma bisa membalas lewat Rafae Leao (57’).

Lantas, apa yang menyebabkan Milan sampai kalah telak dari rival abadi mereka? Padahal Milan di tiga laga sebelumnya bermain baik dan sukses meraih kemenangan, tapi mereka justru tak berdaya di hadapan Inter.

Berikut 5 Penyebab AC Milan Kalah 1-5 dari Inter Milan di Liga Italia 2023-2024:

5. Kaget Gol Cepat Henrikh Mkhitaryan

Inter Milan vs AC Milan

Gol cepat Inter yang dicetak Henrikh Mkhitaryan di menit kelima tampaknya benar-benar menghancurkan fokus Milan di laga tersebut. Sebab gara-gara gol cepat itu, Milan tampak kesulitan untuk bermain baik.

Sementara dari sisi Inter, gol cepat Mkhitaryan justru membuat para pemain Nerazzurri semakin semangat. Tak ayal Inter berhasil menggila dan menang 5-1.

4. Inter Tampil Lebih Cerdas

Inter Milan vs AC Milan

Menurut pelatih Milan, Stefani Pioli, Inter bermain sangat cerdas. Sebab beberapa kali taktiknya mampu dipatahkan oleh skema permainan Inter yang sudah diatur oleh Simone Inzaghi.

“Pada saat-saat tertentu, Inter jelas lebih cerdas dan tajam dibandingkan kami pada saat-saat menentukan. Inilah kesenjangan yang kami lihat hari ini bersama Inter,” ujar Pioli, dikutip dari Football Italia.

Halaman:
1 2
      
