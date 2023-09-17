Hasil Babak Pertama Inter Milan vs AC Milan: Nerazzurri Unggul 2-0 atas Rossoneri

MILAN – Inter Milan sementara unggul 2-0 atas AC Milan di babak pertama laga pekan keempat Liga Italia 2023-2024, pada Sabtu (16/9/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Giuseppe Meazza, Inter yang berstatus tuan rumah pun berhasil unggul berkat penampilan apik yang mereka perlihatkan.

Adapun dua gol Inter pertama dicetak oleh Henrikh Mkhitaryan di menit kelima. Lalu gol kedua tercipta berkat gol Marcus Thuram di menit 38.

Jalannya Pertandingan

Derby della Madonnina berjalan keras sejak awal laga dimulai. Namun, Inter langsung tampil percaya diri berkat gol cepat yang dicetak Mkhitaryan ketika laga baru berjalan lima menit.

Milan lantas mencoba bangkit dan fokus mengejar ketertinggalan. Pada babak pertama, Milan bisa dikatakan mendominasi penguasaan bola.

Namun, dari segi peluang gol kedua tim sama kuat. Inter yang dapat bermain baik itu pun kembali mencetak gol keduanya di menit 38. Kali ini giliran Thuram yang mencetak gol.

Dengan keunggulan 2-0 itu, Inter jelas akan nyaman memulai babak kedua yang akan segera dimulai.