HOME BOLA LIGA SPANYOL

Luka Modric Kehilangan Tempat di Skuad Utama Real Madrid, Carlo Ancelotti Ungkap Penyebabnya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |22:21 WIB
Luka Modric Kehilangan Tempat di Skuad Utama Real Madrid, Carlo Ancelotti Ungkap Penyebabnya
Pemain Real Madrid, Luka Modric. (Foto: Instagram/lukamodric10)
A
A
A

MADRID - Pada Liga Spanyol 2023-2024, Luka Modrid bisa dikatakan telah kehilangan tempat di skuad utama Real Madrid. Ternyata hal itu memang disengaja oleh pelatih Madrid, Carlo Ancelotti karena ia ingin memberikan menit bermain untuk para pemain muda.

Bagi Ancelotti pun Modric tak membutuhkan menit bermain yang banyak, sebab pengalaman sang pemain sudah cukup untuk membuatnya tak ragu untuk mengandalkan gelandang asal Kroasia tersebut. Jadi, peran Modric saat ini adalah diturunkan ketika Ancelotti merasa membutuhkan kemampuan sang gelandang di lapangan.

"Perannya berubah jika kita melihat beberapa pertandingan terakhir karena dia baru menjadi starter di satu pertandingan Sekarang dia akan menjadi lebih penting," kata Ancelotti dilansir dari laman Real Madrid, Minggu (17/9/2023).

"Dia akan terus menjadi penting seperti yang dia lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Saya sudah berbicara dengannya tentang hal ini," tambahnya.

Luka Modric

Tercatat pemain Timnas Kroasia itu saat ini baru sekali menjadi starter Real Madrid sampai pekan keempat Liga Spanyol 2023-2024. Alhasil Modric kerap duduk di bangku cadangan karena banyak pemain-pemain muda potensial.

Ancelotti mengatakan Modric tampil cukup apik pada pekan lalu saat Real Madrid menang 2-1 atas Getafe. Dia pastikan pemain itu pada laga-laga ke depan kemungkinan menjadi starter kembali, tetapi akan berbagi waktu dengan para pemain muda.

Halaman:
1 2
      
