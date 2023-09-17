Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Joao Felix dan Joao Cancelo Cetak Gol Perdana untuk Barcelona, Xavi Hernandez Langsung Semringah

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |08:37 WIB
Joao Felix dan Joao Cancelo Cetak Gol Perdana untuk Barcelona, Xavi Hernandez Langsung Semringah
Joao Felix sukses menyumbangkan gol perdananya untuk Barcelona ketika menghadapi Real Betis (Foto: REUTERS)
A
A
A

JOAO Felix dan Joao Cancelo cetak gol perdana untuk Barcelona, Xavi Hernandez langsung semringah. La Blaugrana – julukan Barcelona – baru saja menghancurkan Real Betis dengan skor 5-0 dalam laga lanjutan Liga Spanyol 2023-2024.

Joao Felix dan Joao Cancelo sama-sama melakoni laga perdananya sebagai starter di Estadio Olimpic Lluis Companys pada Minggu (17/9/2023) dini hari WIB. Mereka sukses menyumbangkan masing-masing satu gol dalam laga ini.

Barcelona

Joao Felix mencetak gol pada menit ke-25, sedangkan Cancelo menyusul pada menit ke-81. Tiga gol lainnya masing-masing dicatatkan oleh Robert Lewandowski (32'), Ferran Torres (62'), dan Raphinha (66').

Selepas pertandingan, Xavi Hernandez pun mengutarakan kepuasannya atas performa duo Joao, yang merupakan pemain denga status pijaman. Menurut sang pelatih asal Spanyol, Felix dan Cancelo sukses meningkatkan kualitas dalam permainan Barcelona.

"Saya melihat mereka bahagia. Saya melihat mereka berada di tempat yang mereka inginkan. Mereka berdua bermimpi bermain untuk Barcelona dan kami harus memanfaatkannya. Mereka telah membuat perbedaan hari ini. Keduanya menaikkan level tim," kata Xavi dikutip dari Diario AS, Minggu (17/9/2023).

"Kualitas mereka bagus, tapi yang bertambah adalah karya mereka. Anda harus memanfaatkannya. Mereka adalah dua pemain dengan kualitas hebat. Itu terlihat dalam latihan. Anda harus mengelolanya demi kebaikan tim. Cancelo memahami permainan dengan sangat baik, dia berasal dari pelatih terbaik. João Félix hari ini menafsirkan apa yang kami minta kepadanya dengan sangat baik, kemarin kami mengerjakannya dalam bentuk video. Keduanya memberikan variabel bagi tim untuk berkembang, namun kualitas hebat merekalah yang memberikan nilai plus," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/49/1661627/andres-iniesta-doakan-marc-marquez-segera-pulih-dari-cedera-vie.webp
Andres Iniesta Doakan Marc Marquez Segera Pulih dari Cedera
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/striker_al_ahli_ivan_toney_foto_ig_at_ivantoney1.jpg
Liverpool Siapkan Gebrakan Januari, Striker Bergaji Rp12,11 Miliar Per Pekan Dibidik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement