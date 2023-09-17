Joao Felix dan Joao Cancelo Cetak Gol Perdana untuk Barcelona, Xavi Hernandez Langsung Semringah

JOAO Felix dan Joao Cancelo cetak gol perdana untuk Barcelona, Xavi Hernandez langsung semringah. La Blaugrana – julukan Barcelona – baru saja menghancurkan Real Betis dengan skor 5-0 dalam laga lanjutan Liga Spanyol 2023-2024.

Joao Felix dan Joao Cancelo sama-sama melakoni laga perdananya sebagai starter di Estadio Olimpic Lluis Companys pada Minggu (17/9/2023) dini hari WIB. Mereka sukses menyumbangkan masing-masing satu gol dalam laga ini.

Joao Felix mencetak gol pada menit ke-25, sedangkan Cancelo menyusul pada menit ke-81. Tiga gol lainnya masing-masing dicatatkan oleh Robert Lewandowski (32'), Ferran Torres (62'), dan Raphinha (66').

Selepas pertandingan, Xavi Hernandez pun mengutarakan kepuasannya atas performa duo Joao, yang merupakan pemain denga status pijaman. Menurut sang pelatih asal Spanyol, Felix dan Cancelo sukses meningkatkan kualitas dalam permainan Barcelona.

"Saya melihat mereka bahagia. Saya melihat mereka berada di tempat yang mereka inginkan. Mereka berdua bermimpi bermain untuk Barcelona dan kami harus memanfaatkannya. Mereka telah membuat perbedaan hari ini. Keduanya menaikkan level tim," kata Xavi dikutip dari Diario AS, Minggu (17/9/2023).

"Kualitas mereka bagus, tapi yang bertambah adalah karya mereka. Anda harus memanfaatkannya. Mereka adalah dua pemain dengan kualitas hebat. Itu terlihat dalam latihan. Anda harus mengelolanya demi kebaikan tim. Cancelo memahami permainan dengan sangat baik, dia berasal dari pelatih terbaik. João Félix hari ini menafsirkan apa yang kami minta kepadanya dengan sangat baik, kemarin kami mengerjakannya dalam bentuk video. Keduanya memberikan variabel bagi tim untuk berkembang, namun kualitas hebat merekalah yang memberikan nilai plus," sambungnya.