Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erik ten Hag Lihat 2 Sisi dari Kekalahan Manchester United Kontra Brighton & Hove Albion

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |08:20 WIB
Erik ten Hag Lihat 2 Sisi dari Kekalahan Manchester United Kontra Brighton & Hove Albion
Erik Ten Hag lihat dua sisi dari kekalahan Manchester United kontra Brighton (Foto: REUTERS)
A
A
A

ERIK ten Hag lihat dua sisi dari kekalahan Manchester United kontra Brighton & Hove Albion. Menurut pelatih asal Belanda itu, Manchester United sempat memperlihatkan permainan bagus, namun dia juga tidak menampik bahwa timnya perlu perbaikan.

The Red Devils – julukan Manchester United – lagi-lagi menderita kekalahan di Liga Inggris 2023-2024. Kali ini terjadi di kandang sendiri, Old Trafford, pada saat menjamu Brighton pada Sabtu (16/9/2023) malam WIB.

Manchester United

The Seagulls – julukan Brighton – sukses mencetak gol melalui oleh Danny Welbeck (20'), Pascal Gross (53'), dan Joao Pedro (71'). Sementara Manchester United hanya mampu membalaskan satu gol lewat tendangan jarak jauh Hannibal Mejbri (73').

Ini merupakan kali ketiga Manchester United menelan kekalahan dalam lima laga awal di Liga Inggris 2023-2024. Sebelumnya, pasukan Erik ten Hag sudah ditekuk Arsenal (1-3), dan Tottenham Hotspur (0-2).

Rangkaian kekalahan ini tentunya membuat Erik ten Hag kecewa. Namun demikian, eks juru taktik Ajax Amsterdam itu melihat timnya juga bermain bagus, dengan menciptakan banyak peluang.

"Tentunya, itu (kekalahan) adalah sesuatu yang mengganggu saya. Tapi saya juga harus melihat cara kami bermain," kata Ten Hag dikutip dari laman resmi Manchester United, Minggu (17/9/2023).

"Tapi, pada akhirnya, ini soal karakter dan sekarang kita harus melihat seberapa kuat kami, dan bagaimana tim bersatu, dan pemain mana yang bertahan, menunjukkan karakter dan memimpin tim karena di semua pertandingan, di semua pertandingan, tapi, khususnya, pertandingan melawan (Brighton) hari ini, Arsenal, (Nottingham) Forest, kami telah melihat kami bisa bermain sangat bagus dan kami bisa menciptakan banyak peluang," jelasnya menambahkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/51/1661547/bwf-proteksi-ranking-gregoria-mariska-selama-satu-tahun-qyu.webp
BWF Proteksi Ranking Gregoria Mariska Selama Satu Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/01/hertha_berlin.jpg
Resmi! Hertha Berlin Siap Bentrok Persija di Momen 500 Tahun Ibu Kota
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement