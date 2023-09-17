Erik ten Hag Lihat 2 Sisi dari Kekalahan Manchester United Kontra Brighton & Hove Albion

ERIK ten Hag lihat dua sisi dari kekalahan Manchester United kontra Brighton & Hove Albion. Menurut pelatih asal Belanda itu, Manchester United sempat memperlihatkan permainan bagus, namun dia juga tidak menampik bahwa timnya perlu perbaikan.

The Red Devils – julukan Manchester United – lagi-lagi menderita kekalahan di Liga Inggris 2023-2024. Kali ini terjadi di kandang sendiri, Old Trafford, pada saat menjamu Brighton pada Sabtu (16/9/2023) malam WIB.

The Seagulls – julukan Brighton – sukses mencetak gol melalui oleh Danny Welbeck (20'), Pascal Gross (53'), dan Joao Pedro (71'). Sementara Manchester United hanya mampu membalaskan satu gol lewat tendangan jarak jauh Hannibal Mejbri (73').

Ini merupakan kali ketiga Manchester United menelan kekalahan dalam lima laga awal di Liga Inggris 2023-2024. Sebelumnya, pasukan Erik ten Hag sudah ditekuk Arsenal (1-3), dan Tottenham Hotspur (0-2).

Rangkaian kekalahan ini tentunya membuat Erik ten Hag kecewa. Namun demikian, eks juru taktik Ajax Amsterdam itu melihat timnya juga bermain bagus, dengan menciptakan banyak peluang.

"Tentunya, itu (kekalahan) adalah sesuatu yang mengganggu saya. Tapi saya juga harus melihat cara kami bermain," kata Ten Hag dikutip dari laman resmi Manchester United, Minggu (17/9/2023).

"Tapi, pada akhirnya, ini soal karakter dan sekarang kita harus melihat seberapa kuat kami, dan bagaimana tim bersatu, dan pemain mana yang bertahan, menunjukkan karakter dan memimpin tim karena di semua pertandingan, di semua pertandingan, tapi, khususnya, pertandingan melawan (Brighton) hari ini, Arsenal, (Nottingham) Forest, kami telah melihat kami bisa bermain sangat bagus dan kami bisa menciptakan banyak peluang," jelasnya menambahkan.