HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erik ten Hag Ogah Sebut Manchester United dalam Krisis Usai Telan 3 Kekalahan dari 5 Laga Liga Inggris 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |07:22 WIB
Erik ten Hag Ogah Sebut Manchester United dalam Krisis Usai Telan 3 Kekalahan dari 5 Laga Liga Inggris 2023-2024
Erik ten Hag ogah sebut Manchester United dalam krisis usai kalah 1-3 dari Brighton (Foto: REUTERS)
A
A
A

ERIK Ten Hag ogah sebut Manchester United dalam krisis usai telan tiga kekalahan dari lima laga di Liga Inggris 2023-2024. The Red Devils – julukan Manchester United – kembali menderita kekalahan kala menjamu Brighton & Hove Albion.

Dalam laga di Old Trafford, Sabtu (16/9/2023) malam WIB, Manchester United dilibas dengan skor 1-3. Itu menyambung rekor buruk mereka setelah kekalahan dari Arsenal 1-3 pada pertandingan sebelumnya.

Manchester United

Ini merupakan kekalahan ketiga Manchester United dari lima pertandingan pembuka Liga Inggris 2023-2024. Sebelum ditekuk Arsenal dan Brighton, mereka sudah terlebih dulu dihempaskan Tottenham Hotspur dengan skor 0-2.

Walaupun demikian, Ten Hag mengatakan timnya belum dalam kondisi krisis. Hanya saja, pelatih asal Belanda itu meminta para pemain untuk sadar diri dengan keadaan.

"Tidak (dalam kondisi krisis)," tegas Ten Hag saat ditanyai soal kondisi Manchester United, dikutip dari laman resmi, Minggu (17/9/2023).

Halaman:
1 2
      
