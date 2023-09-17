5 Penyebab Manchester United Kalah 1-3 dari Brighton di Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Akibat Keputusan Wasit

Wasit tak sahkan gol Manchester United setelah melihat melalui VAR (Foto: REUTERS)

SEBANYAK lima penyebab Manchester United kalah 1-3 dari Brighton & Hove Albion di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah keputusan wasit.

The Red Devils – julukan Manchester United – mengalami kekalahan ketiganya di Liga Inggris 2023-2024 ketika tampil di Old Trafford pada Sabtu (16/9/2023) malam WIB. Tiga gol The Seagulls – julukan Brighton – oleh Danny Welbeck (20’), Pascal Gross (53’), dan Joao Pedro (71’) hanya berbalas sekali oleh tuan rumah melalui Hanibal Mejbri (73’).

Setidaknya, ada lima hal yang melatarbelakangi kekalahan Manchester United dari Brighton. Apa sajakah itu? Mari simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 5 Penyebab Manchester United Kalah 1-3 dari Brighton di Liga Inggris 2023-2024

5. Brighton Lebih Efektif





Manchester United melancarkan 14 kali tembakan di sepanjang pertandingan ini. Di sisi lain, Brighton hanya melepaskan 10 kali percobaan menembak.

Namun, hanya empat di antara 14 kali upaya Manchester United yang sukses menuju ke gawang. Sementara itu, delapan dari 10 tembakan Brighton mengarah ke gawang Manchester United.

4. Organisasi Pertahanan Manchester United Berantakan





Gol-gol yang dicetak oleh Brighton memperlihatkan permainan apik dari anak-anak asuhan Roberto De Zerbi ketika menguasai bola di depan gawang lawan. Sebaliknya, pertahanan Manchester United sama sekali tidak memperlihatkan keteraturan ketika bertahan.

Serangan Brighton dan pertahanan Manchester United bak siang dan malam yang berkebalikan. Alhasil, gawang Manchester United pun lebih mudah diacak-acak oleh Brighton.