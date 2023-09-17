Liverpool Menang Dramatis atas Wolverhampton Wanderers, Jurgen Klopp Justru Tak Senang

WOLVERHAMPTON - Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp merasa beruntung karena timnya masih bisa membawa pulang tiga poin usai susah payah menang 2-1 atas Wolverhampton Wanderers di pekan kelima Liga Inggris 2023-2024, Sabtu 16 September 2023. Meski menang, Klopp pun tak puas dan merasa tidak senang jika melihat permainan dari para penggawa The Reds.

Bermain di Stadion Molineux, tim tuan rumah unggul lebih dahulu atas Liverpool lewat Hwang Hee-chan (7'). The Reds baru bisa mencetak gol balasan pada babak kedua lewat, Cody Gakpo (55'), Andrew Robertson (85'), dan gol bunuh diri tim lawan (Hugo Bueno menit 90+1').

Melihat kemenangan dramatis itu, Jurgen Klopp mengatakan penampilam timnya tidak cukup baik pada babak pertama. Namun, Liverpool dapat berbenah diri pada babak kedua dan akhirnya meraih kemenangan.

"Tentu saja kami belajar cukup cepat, cukup awal. Ya, kami belum stabil, kami belum stabil,"kata Jurgen Klopp dilansir dari laman Liverpool, Sabtu (16/9/2023).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan akan melakukan evaluasi selepas laga itu. Oleh dikarenakan, ke depan timnya tidak boleh tertinggal lebih dahulu karena bisa berpotensi menelan kekalahan.