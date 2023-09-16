Juventus Masih Tahan Gaji Cristiano Ronaldo, CR7 Siap Tuntut Bianconeri

PENGGAWA Al Nassr, Cristiano Ronaldo, dikabarkan akan menuntut mantan klubnya, Juventus karena ada gaji yang belum dibayar oleh tim asal Italia tersebut. Gaji yang belum dibayar itu terjadi pada era Covid-19 menyerang.

Menurut laporan dari Sportbible, Sabtu (16//9/2023), Juventus awalnya telah meminta persetujuan Ronaldo untuk menunda gaji sang pemain kala pandemi Covid-19 melanda di awal 2020. CR7 pun kala itu setuju dan terus membela Juventus hingga musim panas 2021.

Perlu diketahui, Ronaldo bergabung dengan Juventus pada awal musim 2018-2019 dari Real Madrid. Ia pun membela Bianconeri –julukan Juventus– selama kurang lebih tiga musim dan berhasil menorehkan 134 pertandingan dengan 101 gol serta 22 assist.

Selama membela Juventus, Ronaldo sukses mengantarkan tim berjuluk si Nyonya Tua itu memenangkan dua gelar Liga Italia (2018-2019, 2019-2020), satu Coppa Italia (2020-2021), dan dua trofi Piala Super Italia (2018-2019, 2020-2021). Jadi, banyak jasa yang sudah diberikan Ronaldo selama bermain tiga tahun di Allianz Stadium.

Hubungan Ronaldo dengan Juventus pun terlihat baik-baik saja, sehingga tidak heran jika CR7 sampai rela menerima gajinya sebesar 19,9 juta euro ditunda karena pandemi Covid-19. Hanya saja, ternyata sampai saat ini, gaji yang ditunda Juventus tersebut ternyata belum dibayar sama sekali oleh pihak Bianconeri.

Padahal Ronaldo sudah berganti hingga dua tim semenjak meninggalkan Juventus pada musim 2021-2022. Tepatnya Ronaldo membela Man United dari Agustus 2021 hingga November 2022.