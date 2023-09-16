Kisah Perjalanan Karier Marselino Ferdinan, Wonderkid Bertalenta yang Antar Timnas Indonesia ke 4 Piala Asia Berbeda

KISAH perjalanan karier Marselino Ferdinan, wonderkid bertalenta yang antar Timnas Indonesia ke 4 Piala Asia berbeda menarik untuk diulas. Publik Indonesia masih dalam suasana bahagia setelah Timnas Indonesia U-23 dipastikan lolos ke Piala Asia U-23 2024.

Kepastian itu didapat setelah Timnas Indonesia U-23 menang 2-0 saat melawan Turkmenistan U-23 di laga terakhir Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Pada kemenangan tersebut, sejumlah pemain pun menjadi sorotan, salah satunya adalah Marselino Ferdinan. Pasalnya, Marselino tercatat telah mengantar Timnas Indonesia ke 4 Piala Asia berbeda.

Perjalanan karier Marselino Ferdinan, wonderkid bertalenta yang antar Timnas Indonesia ke 4 Piala Asia berbeda dimulai pada 2019. Saat itu, pemain berusia 19 tahun tersebut dipercaya Bim Sakti untuk bergabung bersama Timnas Indonesia U-16.

Kehadiran Lino -sapaan akrab Marselino- saat itu adalah untuk berlaga di Kualifikasi Piala Asia U-16 2020. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia U-16 berhasil finis sebagai runner-up dengan catatan statistik yang apik. Bahkan, Marselino berhasil menyumbang 7 gol.

Sayangnya, Piala Asia U-16 2020 batal digelar karena terdampak pandemi Covid-19. Kendati demikian, pada turnamen selanjutnya, Marselino dipercaya oleh Shin Tae-yong untuk membantu kekuatan Timnas Indonesia senior.

Marselino tampil menawan dalam Kualifikasi Piala Asia 2023. Dia pun membantu skuad Garuda lolos ke putaran final Piala Asia 2023 di Qatar yang rencananya akan berlangsung pada Januari 2024.

Selanjutnya, penggawa KMSK Deinze tersebut kembali dipanggil Shin Tae-yong untuk berlaga bersama Timnas Indonesia U-20 dalam Kualifikasi Piala Asia U-20 2023. Nama Marselino Ferdinan pun menjadi pemain yang diandalkan lagi Shin Tae-yong.