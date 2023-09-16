Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Korea Utara U-24 di Asian Games 2022, Live di RCTI!

Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Korea Utara U-24 di Asian Games 2022. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Korea Utara U-24 di Asian Games 2022 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan tersaji di Zhejiang Normal University East Stadium, Jinhua, China, pada Minggu 24 September 2023 pukul 15.00 WIB ini dapat disaksikan di RCTI.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-24 tergabung di Grup F pada cabang olahraga sepakbola putra Asian Games 2022. Di grup itu, Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-24- segrup dengan Kirgistan, Korea Utara, dan Taiwan.

Duel kontra Korea Utara U-24 sendiri akan menjadi matchday ketiga alias pamungkas bagi Timnas Indonesia U-24. Sebelumnya, pasukan Indra Sjafri akan melawan Kirgistan U-24 di matchday pertama (19 September 2023), baru kemudian melawan Taiwan U-24 (21 September 2023).

Untuk menghadapi sederet laga tersebut, Indra Sjafri memanggil para pemain terbaik Tanah Air. Di antaranya, ada Ramadhan Sananta, Egy Maulana Vikri, Ernando Ari, Rizky Ridho, dan masih banyak lagi lainnya.

Ketangguhan para pemain itu pun sudah tak perlu diragukam lagi. Ramadhan Sananta, Ernando Ari, dan Rizky Ridho bahkan sudah sukses membawa Timnas Indonesia U-22 meraih medali emas di SEA Games 2022.

Tak sampai di situ, ketiga pemain tersebut juga baru saja meloloskan Timnas Indonesia U-23 ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Kepastian itu didapat usai Timnas Indonesia U-23 keluar sebagai juara Grup K di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yang baru saja rampung digelar pekan lalu.