HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Lengkap Piala Dunia U-17 2023: Ada Duel Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador hingga Inggris vs Brasil!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |15:15 WIB
Jadwal Lengkap Piala Dunia U-17 2023: Ada Duel Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador hingga Inggris vs Brasil!
Berikut jadwal lengkap Piala Dunia U-17 2023. (Foto: FIFA)
A
A
A

JADWAL lengkap Piala Dunia U-17 2023 dari fase grup hingga final akan dibahas Okezone. Untuk pertandingan di babak fase grup Piala Dunia U-17 2023, banyak laga seru termasuk duel Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador hingga Inggris vs Brasil!

Piala Dunia U-17 2023 akan digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Ada empat stadion yang bakal digunakan menggelar pertandingan di ajang tersebut, yakni Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Stadion Manahan, dan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

Timnas Indonesia U-17

Dalam rilis Panitia Lokal (LOC) Piala Dunia U-17 2023 yang diterima Okezone, Grup A yang dihuni tuan rumah Timnas Indonesia U-17, Ekuador, Panama, dan Maroko akan main di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, selama pertandingan penyisihan grup ajang bergengsi level U-17 tahun itu.

Laga Panama U-17 kontra Maroko U-17 akan membuka Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo pada 10 November 2023 pukul 16.00 WIB. Setelah itu, ada duel yang ditunggu-tunggu antara Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17 pukul 19.00 WIB di stadion yang sama.

Pada matchday kedua Grup A, tim asuhan Bima Sakti itu bakal bersua Panama di stadion yang sama pada Senin 13 November 2023. Kemudian, pada laga terakhir fase Grup A, Timnas Indonesia U-17 akan melawan Maroko pada Kamis 16 November 2023, masih di stadion yang sama.

Sementara itu, Jakarta Internasional Stadium menjadi homebase negara-negara yang tergabung di persaingan Grup C (Brasil, Inggris, Iran, dan Kaledonia Baru) dan E (Prancis, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Burkina Faso). Lalu, Stadion Si Jalak Harupat menjadi host penyisihan Grup D (Jepang, Argentina, Senegal, dan Polandia) serta F (Meksiko, Jerman, Selandia Baru, dan Venezuela).

Halaman:
1 2 3
      
