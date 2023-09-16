Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kenapa Opening Ceremony Piala Dunia U-17 2023 Tak Jadi di JIS?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |14:44 WIB
Kenapa Opening Ceremony Piala Dunia U-17 2023 Tak Jadi di JIS?
Opening ceremony Piala Dunia U-17 2023 digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. (Foto: FIFA)
A
A
A

KENAPA opening ceremony Piala Dunia U-17 2023 tak jadi di JIS? Hal itu akan diulas Okezone dalam artikel ini. Diketahui, opening ceremony Piala Dunia U-17 2023 sendiri akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

Ya, Panitia Lokal (LOC) Piala Dunia U-17 2023 memastikan Opening Ceremony Piala Dunia U-17 2023 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Atas keputusan tersebut, muncul pertanyaan kenapa pembukaan Piala Dunia U-17 2023 tersebut tak jadi di Jakarta International Stadium (JIS)?

Jakarta International Stadium

Piala Dunia U-17 2023 akan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Ada empat stadion yang menjadi venue ajang tersebut, yakni Jakarta International Stadium (Jakarta), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Manahan (Solo), dan Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya).

Berdasarkan rilis Panitia Lokal Piala Dunia U-17 2023, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, bakal jadi venue pembukaan Piala Dunia U-17 2023. Menurut Ketua Umum PSSI yang juga Ketua LOC, Erick Thohir, pihaknya akan mempersiapkan pembukaan yang meriah di GBT sebagai simbol bersejarah turnamen akbar itu pertama kali diadakan di Indonesia.

"Opening akan sangat menarik karena akan menjadi simbol pertama kali perhelatan Piala Dunia di Indonesia. Meskipun levelnya U-17, bagi Indonesia ini adalah Piala Dunia, jadi harus meriah dan tak terlupakan," ungkap Erick Thohir dalam rilis resminya, dikutip Sabtu (16/9/2023).

Lebih lanjut, desain acara pembukaan Piala Dunia U-17 2023 itu akan dibuat semenarik mungkin untuk mengundang animo pencinta sepakbola Kota Pahlawan dan sekitarnya. Desain acara ini akan digarap dengan sedemikian rupa dan diperkuat dengan penghibur ciamik yang tampil.

Dengan diputuskannya Stadion Gelora Bung Tomo, lantas kenapa pembukaan Piala Dunia U-17 2023 tersebut tak jadi di Jakarta International Stadium (JIS)? Sekadar diketahui, pada Agustus 2023, Erick Thohir pernah mengatakan pembukaan Piala Dunia U-17 2023 akan berlangsung di JIS.

Halaman:
1 2
      
