HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terhindar dari Grup Neraka, Erick Thohir Bicara Peluang Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |14:32 WIB
Terhindar dari Grup Neraka, Erick Thohir Bicara Peluang Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Erick Thohir bicara peluang Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berbicara peluang Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- sendiri diketahui terhindar dari grup neraka di fase grup Piala Dunia U-17 2023.

Soal target, Erick menilai hal itu harus dilihat dari satu pertandingan ke tiap pertandingan. Meski begitu, dia tak menampik bahwa Timnas Indonesia U-17 memang tergabung dalam grup yang menguntungkan.

Timnas Indonesia U-17

Bagi Erick Thohir, kunci utamanya ada pada TC Timnas Indonesia U-17 di Jerman. Erick Thohir ingin para pemain benar-benar memaksimalkan TC tersebut dengan baik.

Erick juga membeberkan bahwa skuad Garuda Asia diupayakan akan menghadapi tim Amerika Latin dan Afrika. Pasalnya, mereka memiliki gaya permainan seperti Ekuador U-17 dan Maroko U-17 yang akan dihadapi Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

“Kita akan lihat pertandingan satu per satu. Hasil drawing di satu sisi memberikan kans bagi Indonesia untuk bisa berbicara lebih jauh. Kuncinya ada persiapan di Jerman,” kata Erick Thohir dalam keterangan resminya, Sabtu (16/9/2023).

“Saya yakin kita akan mendapatkan hasil maksimal di Jerman dengan beruji coba melawan tim-tim dari Amerika Latin dan Afrika,” lanjutnya.

Ya, Timnas Indonesia U-17 akan menjalani TC di Jerman. Hal itu dilakukan guna memantapkan persiapannya jelang Piala Dunia U-17 2023.

Iqbal Gwijangge dan kolega pun dijadwalkan akan bertolak ke Negeri Panzer itu pada Minggu 17 September 2023 pukul 14.50 WIB. Bima Sakti nantinya hanya akan membawa 28 pemain dari 34 pemain yang menjalani sesi latihan pada hari ini di Lapangan A, Senayan, Jakarta, Sabtu (16/9/2023).

