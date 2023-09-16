Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Jagokan Timnas Indonesia U-24 Asuhan Indra Sjafri di Asian Games 2022, Diprediksi Tampil Garang

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |13:43 WIB
Media Vietnam Jagokan Timnas Indonesia U-24 Asuhan Indra Sjafri di Asian Games 2022, Diprediksi Tampil Garang
Indra Sjafri kala membawa Timnas Indonesia U-22 juara SEA Games 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, soroti skuad Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022. Meski tak ditangani Shin Tae-yong, Timnas Indonesia U-24 diprediksi tetap akan tampil garang karena akan dilatih juru taktik yang tak kalah hebat, yakni Indra Sjafri.

Ya, Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022 akan diasuh oleh Indra Sjafri. Ada 21 pemain yang siap diboyong mentas di Hangzhou, China, mulai 19 September 2023. Di Asian Games 2022, Timnas Indonesia U-24 sendiri tergabung di Grup F bersama Korea Utara, Kirgistan, dan juga Taiwan.

Timnas Indonesia U-24

The Thao 247 pun menilai Timnas Indonesia U-24 berpotensi tampil garang di Asian Games 2022. Sebab, ada faktor pelatih hebat yang siap menangani tim tersebut, yakni Indra Sjafri. Kehebatan Indra Sjafri pun sudah dibuktikan dengan kesuksesannya membawa Timnas Indonesia U-22 meraih medali emas SEA Games 2023.

Selain faktor Indra Sjafri, media Vietnam itu juga meyakini Timnas Indonesia U-24 bakal berbicara banyak karena tim tersebut bakal diperkuat sederet pemain top. Di antaranya, ada 6 pemain yang baru saja meloloskan Timnas Indonesia U-23 ke Piala Asia U-23 2024 karena tampil apik di kualifikasi.

“Pelatih Shin Tae-yong tidak akan memimpin Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022,” tulis media Vietnam, The Thao 247.

“Bagi tim Olimpiade Indonesia, ada perubahan di bangku pelatih. Secara spesifik, pelatih Indra Sjafri akan menggantikan pelatih Shin Tae-yong agar juru strategi Korea itu bisa fokus pada dua pertandingan melawan Brunei pada Oktober mendatang sebagai bagian dari babak 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
