Nguyen Hong Phuc, si Penyikut Kepala Haykal Alhafiz Bakal Tampil di Asian Games 2022

HANOI - Nguyen Hong Phuc, si penyikut kepala pemain Timnas Indonesia U-24, Haykal Alhafiz, bakal tampil di Asian Games 2022. Bek kanan kontroversial itu menjadi salah satu dari 22 pemain Timnas Vietnam U-24 yang akan mentas di Asian Games 2022 di Hangzhou, China.

Sekadar diketahui, cabang olahraga sepakbola putra Asian Games 2022 akan mulai digelar pada 19 September 2023 mendatang. Timnas Indonesia U-24 tergabung di Grup F bersama Kirgizstan U-24, Taiwan U-24, dan Korea Utara U-24.

Sementara itu, Timnas Vietnam U-24 berada di Grup B bersama Arab Saudi U-24, Iran U-24, dan Mongolia U-24. Belum lama ini, Federasi Sepakbola Vietnam telah merilis 22 pemain Timnas Vietnam U-24 untuk mengikuti Asian Games 2022.

Menurut laporan akun Twitter @theaseanball, skuad Timnas Vietnam U-24 untuk Asian Games 2022 itu 10 pemain di antaranya jebolan Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Adapun, hanya ada 2 pemain mereka yang berusia di atas 23 tahun.

Usia rata-rata skuad Timnas Vietnam U-24 sendiri adalah 20,31 tahun. Sementara 17 pemainnya di bawah usia 21 tahun dan minus pemain abroad. Salah satu pemain Timnas Vietnam U-24 yang paling disorot adalah Nguyen Hong Phuc.

Pasalnya, Nguyen Hong Phuc pernah melakukan aksi kasar kepada bek kiri Timnas Indonesia U-24, Haykal Alhafiz. Aksi kontriversial pemain 20 tahun tersebut terjadi saat Timnas Vietnam U-23 melawan Timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23 2023 di Stadion Rayong, Sabtu (26/8/2023).