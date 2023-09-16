Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Kalah Mental dari Asnawi Mangkualam, Pemain Timnas Vietnam Tinggalkan Liga 2 Korea Selatan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |13:12 WIB
Kalah Mental dari Asnawi Mangkualam, Pemain Timnas Vietnam Tinggalkan Liga 2 Korea Selatan
Nguyen Van Toan mengucap selamat tinggal kepada Seoul E-Land (Foto: Instagram/@seouleland)
A
A
A

KALAH mental dari Asnawi Mangkualam, pemain Timnas Vietnam, Nguyen Van Toan, tinggalkan Liga 2 Korea Selatan. Kabar kepergian sang penyerang Timnas Vietnam tersebut disampaikan oleh akun Twitter @theaseanball.

Dalam laporannya, Nguyen Van Toan telah memutuskan untuk hengkang dari Seoul E-Land, Klub Liga 2 Korea Selatan. Penyerang 27 tahun yang membawa Timnas Vietnam juara Piala AFF 2018 itu pun akan pulang kampung membela klub Liga Vietnam, Nam Dinh FC.

Asnawi Mangkualam cukup sering diturunkan Jeonnam Dragons FC (Foto: Instagram/@asnawi_bhr)

"Striker Vietnam, Nguyen Van Toan (1996) telah berpisah dengan klub K.League 2 Seoul E-Land untuk kembali ke V.League 1 dan bergabung dengan Nam Dinh FC," tulis laporan akun Twitter @theaseanball, dikutip Sabtu (16/9/2023).

Sebagai informasi, Nguyen Van Toan sendiri bergabung dengan Seoul E-Land pada Januari 2023 dengan kontrak 1 tahun. Pemain 27 tahun itu baru memainkan 11 pertandingan untuk Seoul E-Land dan memberikan 1 assist.

Kini, Nguyen Van Toan telah meninggalkan Liga 2 Korea Selatan lebih awal dari kontraknya bersama Seoul E-Land yang berakhir akhir 2023. Itu artinya, pemain Timnas Vietnam ini bisa dibilang kalah mental dari kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam.

Seperti diketahui, Asnawi Mangkualam juga bermain di Liga 2 Korea Selatan yang saat ini membela Jeonnam Dragons. Bek kanan 23 tahun itu menjadi andalan Jeonnam Dragons di Liga Korea Selatan 2023.

Halaman: 1 2
1 2
      
