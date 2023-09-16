Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Bima Sakti Fokus ke Materi Latihan Fisik Timnas Indonesia U-17 Jelang TC di Jerman

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |10:30 WIB
Alasan Bima Sakti Fokus ke Materi Latihan Fisik Timnas Indonesia U-17 Jelang TC di Jerman
Bima Sakti Tukiman fokus pada materi fisik Timnas Indonesia U-17 (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, memfokuskan latihan pada peningkatan fisik jelang berangkat pemusatan latihan (TC) ke Jerman. Hal ini dilakukan guna mengumpulkan data pemain untuk program latihan selama di Eropa.

Timnas Indonesia U-17 terus memantapkan diri jelang Piala Dunia U-17 2023. Pada sesi latihan di Lapangan A Senayan, Jakarta, Sabtu (16/9/2023), Iqbal Gwijangge dan kolega ditempa fisiknya oleh Bima Sakti. Terlihat juga tim kepelatihan melakukan Vald performance guna mengukur data performa para pemain.

Timnas Indonesia U-17 berlatih di Lapangan A, Senayan, Jakarta (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

Selain itu, Skuad Garuda Muda juga melakukan materi lainnya seperti tes kecepatan hingga melakukan Yo-Yo tes. Bima Sakti menempa itu semua kepada anak asuhnya agar bisa mengetahui seberapa banyak oksigen yang bisa dikonsumsi tubuh para pemain.

“Kita sebelum berangkat ke Jerman akan melakukan tes lagi, dan sebelumnya kita sudah melakukan tes Vald di medical center PSSI. Tapi kali ini kita akan berangkat ke Jerman, kita akan tes lagi mereka," ujar Bima kepada awak media, Sabtu (16/9/2023).

"Dan kita ambil data mereka untuk kita susun lagi program latihan lagi di Jerman. Mereka (pemain) tes speed, kemudian vertical jump, kemudian juga ada Yo-Yo est untuk mengetahui VO2Max mereka,” lanjut pria kelahiran Balikpapan itu.

Lebih lanjut, Bima Sakti mengaku puas dengan perkembangan fisik mauapun performa Timnas Indonesia U-17. Namun, ia mengingatkan kepada para pemain untuk tidak cepat berpuas diri agar performa mereka semakin meningkat.

