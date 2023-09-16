Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Resmi Main di Surabaya, Final Piala Dunia U-17 2023 Digelar di Solo

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |10:01 WIB
Timnas Indonesia U-17 Resmi Main di Surabaya, Final Piala Dunia U-17 2023 Digelar di Solo
Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara di depan Timnas Indonesia U-17 (Foto: Twitter/@erickthohir)
A
A
A

PANITIA Lokal (LOC) Piala Dunia U-17 2023 memastikan Timnas Indonesia U-17 resmi main di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Sementara itu, partai final Piala Dunia U-17 2023 bakal dilangsungkan di Stadion Manahan, Solo.

Piala Dunia U-17 2023 segera digelar pada 10 November-2 Desember 2023 di Indonesia. Ada empat stadion yang bakal digunakan untuk ajang tersebut yakni Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Stadion Manahan, dan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT).

Timnas Indonesia U-17 berlatih di Lapangan A, Senayan, Jakarta (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

Baru-baru ini, FIFA telah melakukan drawing fase grup Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Zurich, Swiss, pada Jumat (15/9/2023) malam WIB. Hasilnya, Timnas Indonesia U-17 sebagai tuan rumah berada di Grup A bersama Ekuador U-17, Maroko U-17, dan Panama U-17.

Sementara itu, Grup B diisi Spanyol, Kanada, Mali, Uzbekistan. Sedangkan Grup C ada Brasil, Iran, Kaledonia Baru, dan Inggris. Lalu Grup D ada Jepang, Polandia, Argentina, dan Senegal.

Kemudian Grup E diisi Prancis, Burkina Faso, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Terakhir, Grup F diramaikan oleh Meksiko, Jerman, Venezuela, dan Selandia Baru.

Dalam rilis Panitia Lokal (LOC) Piala Dunia U-17 2023 yang diterima Okezone, Timnas Indonesia U-17 resmi akan main di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya saat mengarungi pertandingan penyisihan Grup A Piala Dunia U-17 2023.

Sesuai jadwal, Garuda Asia bakal menjalani laga perdana melawan Ekuador. Pertandingan kedua tim akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat (10/11/2023) dengan waktu kick-off pukul 19.00 WIB.

Pada duel selanjutnya, tim asuhan Bima Sakti itu bakal bersua Panama di stadion yang sama pada Senin (13/11/2023). Laga terakhir fase Grup A, Timnas Indonesia U-17 akan melawan Maroko pada Kamis (16/11/2023) masih di stadion yang sama.

