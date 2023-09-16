Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pengamat Sepakbola Optimistis Timnas Indonesia U-17 Juara Grup A di Piala Dunia U-17 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |09:01 WIB
Pengamat Sepakbola Optimistis Timnas Indonesia U-17 Juara Grup A di Piala Dunia U-17 2023
Timnas Indonesia U-17 berlatih jelang Piala Dunia U-17 2023 (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat sepakbola, Mohamad Kusnaeni, optimistis Timnas Indonesia U-17 bisa juara grup di Piala Dunia U-17 2023. Apalagi, anak asuh Bima Sakti terhindar dari grup sulit.

Ya, undian grup Piala Dunia U-17 2023 telah dilakukan di Zurich, Swiss, pada Jumat 15 September malam WIB. Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko.

Piala Dunia U-17 2023

Di atas kertas, hasil undian tersebut terbilang cukup ringan. Sebab, Pasukan Garuda Muda dapat menghindari pertemuan dengan tim-tim raksasa seperti Argentina, Jerman dan Inggris.

Pada laga pembuka nanti, Indonesia akan lebih dulu berhadapan dengan Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Bung Kus menilai hasil laga pertama kontra Ekuador bakal menjadi penentu nasib Tim Merah-Putih pada laga-laga berikutnya.

"Kunci ada saat menghadapi Ekuador sebagai lawan pertama. Jika hal itu bisa dilewati maka kans lolos ke babak berikutnya akan makin besar. Intinya jangan takut bermain, bahkan jangan takut untuk menjadi juara grup," kata Kusnaeni dalam rilis yang diterima iNews Media Group, Sabtu (16/9/2023).

Legenda sepakbola Tanah Air, Bambang Pamungkas, berpesan kepada para penggawa Timnas Indonesia U-17. Bepe ingin para pemain tampil dengan motivasi yang tinggi untuk mengeluarkan performa terbaik karena kesempatan ini jarang didapatkan.

Halaman:
1 2
      
