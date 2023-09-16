Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FIFA Umumkan Harga Tiket Piala Dunia U-17 2023 Paling Murah Rp125 Ribu, Bisa Dipesan Mulai Hari Ini!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |08:17 WIB
FIFA sudah merilis harga tiket Piala Dunia U-17 2023 (Foto: FIFA)
FIFA secara resmi mengumumkan harga tiket Piala Dunia U-17 2023 paling murah sebesar Rp125 ribu. Adapun, pembelian tiket pertandingan Piala Dunia U-17 2023 tersebut sudah bisa dipesan mulai hari ini!

Mengutip dari laman resmi FIFA, tiket Piala Dunia U-17 sudah bisa dipesan hari ini, Sabtu (16/9/2023) mulai pukul 15.00 WIB. Untuk harganya, mulai dari yang termurah yakni senilai Rp125 ribu.

Piala Dunia U-17 2023

"FIFA juga hari ini mengumumkan rincian tiket untuk turnamen tersebut. Tiket akan mulai dari Rp125.000 dan akan tersedia secara eksklusif di FIFA.com/tickets mulai pukul 10:00 CET (15:00 WIB) pada 16 September," tulis rilis FIFA, dikutip Sabtu (16/9/2023).

"Karena turnamen ini bertujuan untuk menjadi platform bagi para bintang, baik di Indonesia maupun secara global, tiket individu, stadion, dan paket keluarga akan tersedia," tambah pernyataan resmi FIFA.

Seperti diketahui, Piala Dunia U-17 2023 akan digelar di Indonesia mulai 10 November hingga 2 Desember 2023. Sebelumnya, FIFA sudah membuka pendaftaran pembelian tiket Piala Dunia U-17 2023 di laman resminya.

Pendaftaran pembelian tiket pertandingan Piala Dunia U-17 2023 sendiri dilakukan secara online dengan mengklik link penjualan tiket di situs resmi FIFA. Setelah mengklik link tersebut, calon pembeli tiket akan dibawa ke laman khusus di situs FIFA.

Calon pembeli kemudian harus mendaftarkan diri sebelum membeli tiket Piala Dunia U-17 2023. Lalu, calon pembeli tiket bakal diminta melengkapi beberapa data dan menunggu perkembangan serta tata cara pembelian tiket resmi oleh FIFA.

Usai melakukan registrasi, para calon pembeli tiket akan mendapat email terkait update pembelian tiket Piala Dunia U-17 2023. Bagi yang sudah terdaftar, akan mendapatkan informasi lanjutan soal penjualan tiket dan berbagai penawarannya lebih awal.

