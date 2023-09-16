Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-17 di Fase Grup Piala Dunia U-17 2023: Garuda Asia Main Tampil di Stadion Gelora Bung Tomo!

Timnas Indonesia U-17 siap berlaga di fase grup Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Twitter/@erickthohir)

BERIKUT jadwal lengkap Timnas Indonesia U-17 di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Garuda Asia dijadwalkan bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, selama fase grup.

Seperti diketahui, FIFA telah melakukan drawing fase grup Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Zurich, Swiss, pada Jumat 15 September malam WIB. Timnas Indonesia U-17 sebagai tuan rumah berada di Grup A bersama Timnas Ekuador U-17, Timnas Maroko U-17, dan Timnas Panama U-17.

Sementara Grup B diisi Spanyol, Kanada, Mali, Uzbekistan. Sedangkan Grup C ada Brasil, Iran, Kaledonia Baru, dan Inggris. Lalu Grup D ada Jepang, Polandia, Argentina, Senegal. Grup E diisi Prancis, Burkina Faso, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Grup F dihuni Meksiko, Jerman, Venezuela, Selandia Baru.

Piala Dunia U-17 2023 akan digelar pada 10 November-2 Desember 2023 di empat stadion meliputi Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung, Stadion Manahan, Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

Setelah drawing dilakukan, FIFA merilis jadwal lengkap fase grup Piala Dunia U-17 2023 di laman resminya. Grup A Piala Dunia U-17 2023 bakal dimainkan di Stadion GBT pada 10-16 November 2023.

Laga Panama U-17 kontra Maroko U-17 akan membuka Piala Dunia U-17 2023 di Stadion GBT pada 10 November 2023 pukul 16.00 WIB. Setelah itu, ada duel yang ditunggu antara Timnas Indonesia U-17 kontra Ekuador U-17 pukul 19.00 WIB.

Sementara itu, Grup B Piala Dunia U-17 2023 yang diisi Spanyol U-17, Kanada U-17, Mali U-17, dan Uzbekistan U-17 bakal bertanding di Stadion Manahan, Solo. Sedangkan Grup C Piala Dunia U-17 2023 yang dihuni Brasil U-17, Iran U-17, Kaledonia Baru U-17, serta Inggris U-17 akan bertanding di JIS.