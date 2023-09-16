Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bukan JIS, Timnas Indonesia U-17 Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo pada Piala Dunia U-17 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |07:01 WIB
Bukan JIS, Timnas Indonesia U-17 Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo pada Piala Dunia U-17 2023
Timnas Indonesia U-17 akan memainkan laga-laga Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Indonesia U-17 akan memainkan laga-laga di Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur. Itu berarti, Garuda Asia tidak akan bermain di Jakarta International Stadium (Stadion JIS).

Piala Dunia U-17 akan berlangsung di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Terdapat empat stadion yang akan menjadi venue kompetisi tersebut yakni JIS (Jakarta), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya), dan Stadion Manahan (Solo).

Stadion Gelora Bung Tomo

Teka-teki perihal Timnas Indonesia U-17 akan berlaga pun telah diketahui. Pasukan Bima Sakti yang tergabung ke dalam Grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama, dipastikan akan tampil di GBT.

Adapun pertandingan antara Panama versus Maroko akan menjadi laga pembuka di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat 10 November 2023 pukul 16.00 WIB. Setelah itu, barulah Timnas Indonesia U-17 akan melakoni laga kontra Ekuador pada pukul 19.00 WIB.

Stadion GBT tidak hanya menjadi tuan rumah Grup A saja, melainkan juga akan menggelar satu pertandingan Grup B yakni Kanada kontra Mali (16 November 2023). Sejatinya, Grup B yang dihuni Spanyol, Kanada, Mali, dan Uzbekistan akan mentas di Stadion Manahan, Solo.

JIS sendiri akan menggelar laga-laga Grup C yang dihuni Brasil, Iran, Kaledonia Baru, dan Inggris. Tak hanya itu, stadion berkapasitas 82 ribu tempat duduk tersebut juga menggelar pertandingan Grup E yang dihuni Prancis, Burkina Faso, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

Halaman:
1 2
      
