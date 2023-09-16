Presiden FIFA Puji Indonesia saat Buka Drawing Piala Dunia U-17 2023

NYON - Presiden FIFA, Gianni Infantino, memuji Indonesia selaku tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Ia mengapresiasi inisiatif Indonesia untuk maju sebagai tuan rumah pengganti.

Pujian Infantino itu dilontarkan jelang drawing Piala Dunia U-17 2023 yang berlangsung di Nyon, Swiss, Jumat 15 September malam WIB. Ia memuji Indonesia sebagai sebuah negara yang indah.

"Piala Dunia U-17 pertama di Asia Tenggara, yang diselenggarakan di negara yang indah, Indonesia, yang menjanjikan event bersejarah," ucap Infantino dalam unggahan video di akun Instagram @gianni_infantino, Sabtu (16/9/2023).

Lebih lanjut, Infantino memuji keberanian Indonesia untuk maju menggantikan Peru yang mundur sebagai tuan rumah. Ia berterima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas kesediannya menggelar Piala Dunia U-17 2023.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pemerintah Indonesia, Ketua PSSI Erick Thohir, dan seluruh tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 edisi 2023," puji pria berusia 53 tahun itu.

Infantino lantas menyebut Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia akan menjadi wadah calon-calon bintang masa depan merasakan atmosfer kompetisi internasional pertamanya. Ia berharap turnamen ini juga akan menginspirasi para pemain di masa depan.