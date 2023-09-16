Hasil Persis Solo vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024: Ramadhan Sananta Cetak Gol, Laskar Sambernyawa Menang 2-0!

HASIL Persis Solo vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- pun sukses meraih kemenanangan dengan skor 2-0.

Laga bertajuk Derby Jawa Tengah (Jateng) tersebut digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (16/9/2023) malam WIB. Salah satu gol Persis Solo dicetak oleh sang pemain bintang, Ramadhan Sananta.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSIS Semarang tampak tak gentar berlaga di markas Persis Solo. Terbukti, mereka langsung menebar ancaman ke lini pertahanan tim tuan rumah di awal laga.

Salah satu terjadi di menit ke-7 lewat aksi Tri Setiawan. Tetapi sayang, usahanya gagal berbuah manis. Begitu juga usaha Alfeandra Dewangga, dia yang melepaskan tembakan ke arah gawang yang dikawal Rizky Darmawan masih belum bisa membuahkan gol.

Di menit ke-14, Persis Solo justru mendapat hadiah penalti. Alexis Messidoro yang maju sebagai algojo pun sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Alhasil, Persis unggul 1-0.

Jelang akhir babak pertama, Persis kembali menambah keunggulan. Striker berlabel Timnas Indonesia, Muhammad Ramadhan Sananta, mencetak gol di menit ke-43. Persis pun unggul 2-0 di akhir babak pertama.