Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persis Solo vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024: Ramadhan Sananta Cetak Gol, Laskar Sambernyawa Menang 2-0!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |21:11 WIB
Hasil Persis Solo vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024: Ramadhan Sananta Cetak Gol, Laskar Sambernyawa Menang 2-0!
Ramadhan Sananta kala membela Persis Solo. (Foto: Instagram/@m.ramadhansn)
A
A
A

HASIL Persis Solo vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- pun sukses meraih kemenanangan dengan skor 2-0.

Laga bertajuk Derby Jawa Tengah (Jateng) tersebut digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (16/9/2023) malam WIB. Salah satu gol Persis Solo dicetak oleh sang pemain bintang, Ramadhan Sananta.

Persis Solo vs PSIS Semarang

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSIS Semarang tampak tak gentar berlaga di markas Persis Solo. Terbukti, mereka langsung menebar ancaman ke lini pertahanan tim tuan rumah di awal laga.

Salah satu terjadi di menit ke-7 lewat aksi Tri Setiawan. Tetapi sayang, usahanya gagal berbuah manis. Begitu juga usaha Alfeandra Dewangga, dia yang melepaskan tembakan ke arah gawang yang dikawal Rizky Darmawan masih belum bisa membuahkan gol.

Di menit ke-14, Persis Solo justru mendapat hadiah penalti. Alexis Messidoro yang maju sebagai algojo pun sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Alhasil, Persis unggul 1-0.

Jelang akhir babak pertama, Persis kembali menambah keunggulan. Striker berlabel Timnas Indonesia, Muhammad Ramadhan Sananta, mencetak gol di menit ke-43. Persis pun unggul 2-0 di akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/51/1661547/bwf-proteksi-ranking-gregoria-mariska-selama-satu-tahun-qyu.webp
BWF Proteksi Ranking Gregoria Mariska Selama Satu Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/anthony_joshua_mengalami_kecelakaan_lalu_lintas.jpg
Anthony Joshua Jalani Pemulihan Mental Usai Kehilangan Dua Sahabat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement