Tumbang dari Persib Bandung 0-2, Bek Persikabo 1973: Gol Penalti Buyarkan Permainan!

BANDUNG – Bek Persikabo 1973, Komarodin, membeberkan penyebab timnya kalah dari Persib Bandung di pekan ke-12 Liga 1 2023-2024. Komarodin menyebut gol penalti yang didapat Persib Bandung di awal babak kedua telah membuyarkan permainan pemain sehingga kekalahan tak terelakan.

Ya, Persib Bandung sukses meraih kemenangan kala menjamu Persikabo 1973 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (16/9/2023) sore WIB. Mereka menang dengan skor 2-0.

Salah satu gol Persib dicetak oleh David da Silva lewat tendangan penalti di menit ke-49. Wasit memberi Persib hadiah penalti usai sepakan Marc Klok mengenai Didik Wahyu saat berada di kotak terlarang.

"Kita sebagai pemain tentunya sudah bekerja keras dari menit awal. Pertandingan tadi cukup menarik dan Persikabo di babak pertama bermain cukup bagus,” ujar Komarodin usai pertandingan.

“Tetapi di babak, kedua kami dapat penalti yang disampaikan coach tadi," lanjutnya.