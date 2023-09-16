Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Semringah Persib Bandung Menang 2-0 atas Persikabo 1973, Bojan Hodak: Kami Main Lebih Baik dari Lawan!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |19:23 WIB
Semringah Persib Bandung Menang 2-0 atas Persikabo 1973, Bojan Hodak: Kami Main Lebih Baik dari Lawan!
Laga Persib Bandung vs Persikabo 1973 di Liga 1. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, semringah mengomentari hasil laga melawan Persikabo 1973 di pekan ke-12 Liga 1 2023-2024. Bojan Hodak menyebut kemenangan itu didapat karena Persib memang bermain lebih baik dari lawan.

Bojan Hodak menyebut di babak pertama, Persib sebenaranya mengalami kesulitan. Apalagi, cuaca di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) cukup panas.

Persib Bandung vs Persikabo 1973

Pelatih asal Kroasia itu pun menilai Persikabo 1973 sebenarnya bermain dengan cukup baik. Di babak pertama, tim berjulukan Laskar Padjajaran itu bahkan bermain cukup rapat sehingga menyulitkan timnya dalam mencetak gol.

"Tapi, saya rasa kami bermain lebih baik dibanding lawan karena mereka hanya mempunyai satu peluang, sedangkan kami mempunyai 2-3 peluang," kata Bojan Hodak usai pertandingan.

"Tapi, di babak kedua, ada ruang yang tercipta dan itu membuat kami bisa mencetak gol. Setelah itu, ruang semakin terbuka dan kami memiliki lebih banyak kesempatan," lanjutnya.

"Pertahanan kami bisa mencatatkan clean sheet. Ini juga bagus untuk kami semua di dalam tim terutama dari kepercayaan diri. Namun, kami masih bisa berbenah, Ciro sudah kembali, Alberto dan Beckham juga akan segera kembali, dan di laga berikutnya saya yakin kami bisa lebih baik," jelasnya.

Ya, Persib Bandung sukses meraih kemenangan kala melawan Persikabo 1973 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (16/9/2023) sore WIB. Laga rampung dengan skor 2-0.

Halaman:
1 2
      
