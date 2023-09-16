Hasil Persib Bandung vs Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024: Maung Bandung Menang 2-0 di Derby Pasundan

HASIL Persib Bandung vs Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- pun sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0 dalam laga bertajuk Derby Pasundan itu.

Duel Persib Bandung vs Persikabo 1973 digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (16/7/2023) sore WIB. Dua gol Persib dalam pekan ke-12 Liga 1 2023-2024 itu dicetak oleh David Da Silva (49’) dan juga Ezra Wallian (90’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit sudah tersaji sejak awal laga. Persib Bandung dan Persikabo 1973 bermain cukup ngotot sejak menit awal karena kedua tim langsung jual dan beli serangan dalam upaya mencetak gol cepat.

Sayangnya, upaya Persib Bandung sendiri belum bisa berbuah manis hingga menit ke-18. Pada menit ke-28, Persib pun hampir menjebol gawang Laskar Padjajaran -julukan Persikabo 1973-.

Kala itu, Marc Klok mendapat peluang emas untuk mencetak gol. Sayangnya, tendangan keras pemain andalan Shin Tae-yong di skuad Timnas Indonesia itu masih membuat bola melenceng tipis di atas mistar gawang tim lawan.

Tak menyerah, tim asuhan Bojan Hodak pun terus mendominasi permainan atas Persikabo 1973 memasuki menit akhir laga. Persikabo 1973 pun praktis hanya mengandalkan serangan balik untuk memberikan perlawanan.

Sayangnya, sampai akhir babak pertama, belum kunjung ada gol yang tercipta dalam laga itu. Persib dan Persikabo 1973 harus puas sementara waktu masih bermain 0-0 dalam laga itu.